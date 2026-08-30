Șofer prins cu o alcoolemie uriașă la Batarci

Locale 30.08.2026 21:14
Șofer prins cu o alcoolemie uriașă la Batarci

8Etilotestul a indicat 1,37 mg/l alcool pur în aerul expirat
Un bărbat în vârstă de 46 de ani, din localitatea Valea Seacă, este cercetat penal după ce a fost prins conducând sub influența alcoolului pe un drum din județul Satu Mare.
Incidentul a avut loc în 28 august, în jurul orei 00:10, pe DJ 109M, în localitatea Batarci. Polițiștii Secției de Poliție Rurală Gherța Mică, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au oprit pentru control autoturismul condus de bărbat.
Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o concentrație de 1,37 mg/l alcool pur în aerul expirat. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.
În acest context, Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare le reamintește șoferilor să nu conducă după consumarea băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive, să respecte limitele legale de viteză și regulile privind efectuarea depășirilor.
Conducătorilor auto li se recomandă să manifeste o atenție sporită în apropierea trecerilor pentru pietoni și să nu circule cu vehicule care prezintă defecțiuni la sistemele de frânare, direcție sau iluminare.
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