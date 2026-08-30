Start ratat de sezon!

Liga a 3-a: Crișul Sântandrei- Unirea Tășnad 3-0





L cu o echipă mult schimbată față de sezonul trecut, tășnădenii au avut șansa ”mielului de Paște” pe terenul experimentatei echipe bihorene

Unirea Tășnad a început cu o înfrângere noul sezon al Ligii 3. Formația pregătită de Mihai Sabău-Svegler nu a reușit să se ridice la nivelul unei echipe gazdă mai experimentate și a pierdut cu 0–3 partida disputată pe terenul celor de la Crișul Sântandrei.

În prima etapă a celui de-al treilea eșalon, tășnădenii au avut o primă repriză în care au ținut bine piept adversarului, însă bihorenii au deschis scorul în minutul 19. La o aruncare lungă de la margine, executată din partea dreaptă, defensiva Unirii a fost neatentă, iar Casian Cirtea, lăsat nemarcat la colțul scurt, a reluat cu capul și a trimis mingea în plasă pentru 1–0.

Până la pauză, tabela nu s-a mai modificat. După revenirea de la cabine, Unirea Tășnad a evoluat ceva mai curajos și a încercat să pună probleme defensivei gazdelor. Sătmărenii au avut câteva oportunități, însă, după o minge pierdută în apropierea careului bihorean, Crișul a declanșat rapid un contraatac pe partea stângă.

Acțiunea s-a încheiat cu golul lui Robert Popescu, care a apărut nemarcat în centrul careului și a înscris în poarta rămasă goală, ducând scorul la 2–0 în minutul 56.

Al doilea gol i-a afectat vizibil pe oaspeți. Unirea a încercat să revină în joc, însă i-a lipsit forța ofensivă necesară pentru a desface o apărare bihoreană experimentată.

Cu zece minute înainte de final, Alexandru Bildar a dat lovitura decisivă. După o pasă în adâncime venită din partea dreaptă, acesta a înscris al treilea gol al Crișului, stabilind scorul final, 3–0, în minutul 80.

Unirea Tășnad trebuie acum să tragă concluziile după acest debut și să corecteze cât mai repede greșelile comise la Sântandrei. Următoarea etapă le oferă însă tășnădenilor șansa de a se revanșa, de această dată în fața propriilor suporteri.

Debut acasă cu Sănătatea Cluj

Pe 5 septembrie, Unirea Tășnad va disputa primul meci pe teren propriu din noul sezon al Ligii 3. Adversara sătmărenilor va fi Sănătatea Cluj, formație care a debutat în campionat cu o victorie categorică pe teren propriu în fața nou-promovatei Transilvania Sport Academy Oradea.

CASETA TEHNICĂ

CRIȘUL SÂNTANDREI – UNIREA TĂȘNAD 3-0 (1-0)

Au marcat: Casian Cirtea 19, Robert Popescu 56, Alexandru Blidar 80

Crișul: M. Cioară – Al. Blidar, M. Kovacs (81 V. Haica), Y. Ndiesse, S. Gondor – M. Popa, G. Gitye (83 B. Halasz) – C. Cirtea (52 M. Bodog), D. Ruge (81 An. Chindlea), D. Rusu (46 Bala Ahmed) – R. Popescu. Antrenor: Gheorghe Ghiț

Unirea: P. Siwiec – G. Narh, Șt. Funkenhauzer (85 C. Berindea), I. Sălăjan, D. Szekely, K. Tăran, R. Erdei (63 T. Chira), D. Matei, Cl. Băciuț (85 A. Chifor), S. Njie (63 B. Karandi), Al. Ghiță (46 M. Sanogo). Antrenor: Mihai Sabău-Svegler

Arbitri: Deian Ștefănescu (Timiș) – Mihai Berariu, Sergiu Găluți (ambii din Arad)

Observator pentru arbitri: Marius Chioran (Cluj)

Delegat de joc: Liviu Hotico (Timiș)

LIGA 3 – SERIA 8 – ETAPA 1

Sănătatea Cluj – Transilvania Sport Academy 5-0 (2-0). Andrei Catana 1 autogol, Hussaini Sanusi 21, Tudor Cociș 55, Dorin Goga 89, David Milchiș 90+3

Lotus Băile Felix – Viitorul Cluj 2-1 (1-0). Tiberiu Serediuc 40, Vadim Calugher 82 / Cristian Istrate 80

CSM Sighetu Marmației – Minaur Baia Mare 1-2 (1-0). Cristian Iosif 45+4 autogol / Raul Șteau 28, Paul Mercioiu 85

Crișul Sântandrei – Unirea Tășnad 3-0 (1-0). Casian Cirtea 19, Robert Popescu 56, Alexandru Blidar 80

CS Bihorul Beiuș – FC Unirea Dej 2-0 (1-0). Emanuel Martinovic 39, Claudiu Bercea 50

SCM Zalău – Academica Recea 0-1 (0-1). Andrei Orosz 27