Incendiu la două imobile din Satu Mare. Pompierii intervin cu trei autospeciale pe strada Ioan Slavici

Locale 30.08.2026 13:19
Incendiu la două imobile din Satu Mare. Pompierii intervin cu trei autospeciale pe strada Ioan Slavici
Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare intervin, în aceste momente, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la două imobile situate pe strada Ioan Slavici din municipiul Satu Mare.

La locul intervenției se deplasează 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă  și un echipaj de prim ajutor.

La acest moment, nu sunt informații certe cu privire la existența unor persoane surprinse în interiorul imobilelor. Pompierii acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului, precum și pentru verificarea locuințelor.

Intervenția este în dinamică.
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