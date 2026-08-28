Mircea Govor anunță că pune lupa pe Primăria Odoreu: „Vom merge înainte, până la capăt. Abia aștept”

Deputatul Mircea Govor, președintele PSD Satu Mare, anunță că intenționează să își îndrepte atenția și asupra comunei Odoreu. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă în care liderul social-democrat a lansat mai multe atacuri la adresa reprezentanților PNL și a vorbit despre demersurile pe care intenționează să le facă în perioada următoare.

Govor a făcut referire la primarul comunei Odoreu, Dumitru Pop, și a lăsat de înțeles că urmează să prezinte public informații și să solicite explicații cu privire la anumite situații din comună.

Govor: „Ne vom ocupa de Odoreu”

Președintele PSD Satu Mare a transmis că eventualele adrese sau demersuri făcute către administrațiile conduse de social-democrați nu îl vor determina să renunțe la subiectele pe care intenționează să le verifice.

„Eu garantez că nu ne speriem. Vom merge înainte, până la capăt. Și ne vom ocupa de Odoreu. Abia aștept”, a declarat Mircea Govor.

Deputatul a precizat însă că nu dorește, în acest moment, să intre în detaliile acuzațiilor pe care le pregătește în legătură cu Odoreu.

„N-am început încă subiectele. Lăsați să vedeți”, a spus liderul PSD Satu Mare, sugerând că va reveni asupra situației în conferințele următoare.

Subiectul a fost adus în discuție în contextul criticilor sale la adresa unui deputat PNL de Brăila, despre care Govor a afirmat că solicită explicații unor primari PSD din județul Satu Mare privind fondul funciar și anumite terenuri.

„Pentru că domnul deputat de Brăila continuă să solicite explicații de la diferiți primari PSD cu privire la fondul funciar și anumite terenuri, încep să mă întreb dacă nu cumva dânsul are un interes personal. Dorește să-și cumpere un teren în zonă sau poate să-și construiască o cabană?”, a afirmat, ironic, Mircea Govor.

Liderul PSD Satu Mare a continuat atacul politic, făcând referire directă la administrațiile locale din Odoreu și Păulești.

„Îi recomand, elegant și prietenește, să ia legătura cu domnul deputat Cozma, care pare foarte preocupat de acest domeniu. Dacă nu va primi de la dumnealui toate lămuririle, îl voi îndruma la primarii din Odoreu și din Păulești, care sunt profesori în fond funciar și, bineînțeles, în imobiliare”, a declarat Govor.

Afirmațiile reprezintă acuzații și ironii politice formulate de liderul PSD, fără ca în cadrul declarațiilor prezentate să fie făcute publice documente care să demonstreze existența unor ilegalități la Odoreu.

Mesaj direct către primarul Dumitru Pop

Mircea Govor l-a vizat în mod direct și pe primarul comunei Odoreu, Dumitru Pop, despre care a vorbit într-o notă ironică.

„Mie îmi place de Mitică, ăsta mi-e drag. Mitică e un băiat foarte serios. Că am văzut si niste filmulețe, cred că de la Cozma i se trage, ca se aude ca Mitica vrea sa-i ia locul, iar Cozma are grija de el ca si de presedintele de la Carei. Numai că îl are pe Horvath, domnul Mitică de la Odăreu îl are pe Horvath și ați văzut că Horvath e pregătit de luptă în tot momentul. Păi cum să nu?”, a spus Govor.

Dincolo de ironii, mesajul politic transmis de președintele PSD Satu Mare a fost că intenționează să continue demersurile și să aducă în atenția publică informațiile pe care susține că le deține despre Odoreu.

„Vom merge înainte, până la capăt”, a insistat deputatul.

Govor a sugerat că subiectele legate de Odoreu vor fi prezentate etapizat, în perioada următoare, și că actualele declarații reprezintă doar un avertisment înaintea unor dezvăluiri mai ample.

Rămâne astfel de văzut ce informații și documente va prezenta deputatul PSD în legătură cu Primăria Odoreu și dacă acuzațiile politice vor fi urmate de sesizări oficiale către instituțiile competente.