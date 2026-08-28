TOMI ALEX SRL, cu sediul în sediul în loc. Călinești Oaş, nr. 152, jud. Satu Mare,
anunță publicul interesat asupra depunerii raportulului privind impactul asupra
mediului pentru proiectul "Amenajare piscicolă realizată prin exploatarea
resursei de nisip și pietriş Perimetrul Toma 1", propus a fi amplasat în UAT
Livada, extravilan, Jud. Satu Mare.
Tipul deciziei posibile luate de Direcția Județeană de Mediu Satu Mare poate fi
emiterea sau respingerea acordului de mediu. Raportul poate fi consultat la
sediul Direcției Județene de Mediu Satu Mare, Mun. Satu Mare, Str. Mircea cel
Bătrân, Nr. 8/ B, Jud. Satu Mare, în zilele de luni-joi între orele 10-13 și la sediul
titularului din loc. Călinești Oaş, nr. 152, jud. Satu Mare, în zilele de luni - joi
între orele 8-16 şi vineri intre orele 8-14.
Documentele menționate sunt
disponibile și la următoarea adresă de internet: http://djmsm.anmap.gov.ro
Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la
data de 30.09.2026 la ora 13.00 în sala de ședințe de la Primăria Oraşului Livada,
loc. Livada, Str. Oașului, Nr. 4, Jud. Satu Mare.
Publicul interesat poate transmite comentarii/opinii/observații privind
documentele menționate la sediul Direcției Județene de Mediu Satu Mare din
Mun. Satu Mare, Str. Mircea cel Batrân, Nr. 8/ B, Jud. Satu Mare, cod 440012,
fax 0261-733500,e-mail office@djmsm.anmap.gov.ro, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și
vineri între orele 8-14, până la data dezbaterii publice