Deși în industria de casino online sunt lansate constant sloturi noi, unele sunt continuări ale unor titluri deja existente. Sunt mai multe exemple de succes în care furnizorii au luat decizia de a face mici modificări jocurilor originale, iar unele au dat naștere unor adevărate colecții, așa cum se întâmplă, de exemplu, cu Big Bass.

Sunt mai multe motive pentru care furnizorii aleg să publice continuări, dar cel mai evident este dorința de a profita de succesul unui joc. Atunci când un joc are deja succes, dezvoltatorii au un motiv puternic să construiască o nouă versiune pornind de la ideea deja cunoscută, fără să se dea prea mult peste cap.

O nouă versiune poate păstra tema sau funcțiile originale, dar aduce și elemente noi. Pentru jucători, rezultatul poate fi o experiență familiară, dar diferită. În unele situații, tema și simbolurile sunt aceleași, dar diferă doar liniile de plată, așa cum se întâmplă la 100 Burning Hot. Acest joc este destul de asemănător cu varianta originală, însă beneficiază de 100 de linii de plată, ceea ce creează contextul unor premii mai frecvente, însă mai mici.

Este aceeași logică folosită în multe alte industrii. Câte jocuri video nu au avut continuări ori câte filme nu au dat naștere unor francize doar pentru că primul titlu din serie a avut succes? Rețeta este aplicată la milimetru și la sloturi online, unde dezvoltatorii au deja o bază pe care pot construi.

Jocurile noi pot avea elemente în plus

Am dat deja exemplul continuărilor de care a avut parte Burning Hot, la care s-au făcut puține modificări. Totuși, există și excepții. În unele cazuri, furnizorii pot face și modificări care să schimbe puțin aspectul jocului. Dezvoltatorii încearcă să păstreze ceea ce a funcționat, dar să adauge ceva nou.

De exemplu:

· simboluri noi

· funcții bonus diferite

· runde gratuite

· personaje suplimentare

· mecanici noi

Imaginația dezvoltatorilor chiar contează

Față de metoda clasică în care se fac doar mici modificări, există și continuări care schimbă destul de mult jocul în sine. Poate cel mai bun exemplu este colecția Big Bass. Chiar dacă ideea originală de slot cu pescari a fost păstrată, echipa de producție a dus totul la un alt nivel, iar printre titlurile din colecție se află și unele cu tema de box, de fotbal, inclusiv de Crăciun. Practic, s-a încercat să se facă o adaptare pentru diverse ipostaze. Iar recenziile de până acum ale utilizatorilor sunt bune.

Continuările sunt mai ușor de promovat

Un alt avantaj al continuărilor este modalitatea prin care se poate face promovarea unui slot care continuă o poveste deja știută de public. Promovarea unui joc complet nou poate fi dificilă. Compania trebuie să explice utilizatorilor:

· despre ce este jocul

· cum funcționează

· ce îl face diferit

· de ce merită încercat

În cazul unei continuări, o parte dintre aceste informații sunt deja cunoscute. Un titlu popular poate fi suficient pentru a atrage atenția.

De exemplu, dacă un prim slot a devenit cunoscut pentru anumite personaje sau o anumită mecanică, continuarea poate folosi exact aceste elemente în materialele de promovare. Astfel, șansele de a ajunge mai ușor la public sunt destul de mari în raport cu o creație de la zero. Inclusiv bugetul pentru promovare ar putea fi mai mic.

Într-o industrie în care platformele licențiate de ONJN au și mii de titluri în ofertă, unele jocuri par că nu au șanse prea multe să iasă în față. Așa că dezvoltatorii mizează constant pe continuări din dorința de a exploata succesul unui titlu și de a le oferi experiențe plăcute fanilor. Drept urmare, e de așteptat ca trendul continuărilor din industria de sloturi online să continue.