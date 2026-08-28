Ziua Limbii Române va fi sărbătorită la Satu Mare prin momente artistice și depuneri de flori

Locale 28.08.2026 11:39
Ziua Limbii Române va fi sărbătorită la Satu Mare prin momente artistice și depuneri de flori


Sătmărenii sunt invitați luni, 31 august 2026, la un eveniment dedicat Zilei Limbii Române, organizat în semn de recunoștință și respect față de limba care ne unește.

Manifestarea va începe la ora 11:00, la Monumentul Limbii Române din Piața Libertății, municipiul Satu Mare.

Programul va cuprinde momente artistice, urmate de depuneri de jerbe și buchete de flori la monument. Evenimentul reprezintă un prilej de celebrare a limbii române și a rolului său esențial în păstrarea identității și culturii naționale.

Ziua Limbii Române este sărbătorită în fiecare an la data de 31 august.

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