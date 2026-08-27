Pompierii sătmăreni intervin, pentru stingerea a două incendii de vegetație uscată izbucnite pe raza județului Satu Mare.





La ora 17:53, Dispeceratul ISU Satu Mare a fost alertat cu privire la un incendiu de vegetație uscată izbucnit în localitatea Moftinu Mic, în apropierea căii ferate și a unui lac. Pentru gestionarea situației se deplasează o autospecială de stingere cu apă și spumă, cu 4 cadre militare din cadrul Detașamentului de Pompieri Carei.





Ulterior, la ora 18:21, a fost semnalat un al doilea incendiu de vegetație uscată, în municipiul Satu Mare, în zona Parcului Industrial Sud, în apropierea adăpostului de câini. La locul evenimentului se deplasează o autospecială de stingere cu apă și spumă, cu 4 cadre militare din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare.





Intervențiile sunt în dinamică, iar pompierii acționează pentru localizarea și lichidarea incendiilor, precum și pentru limitarea posibilității de propagare a acestora.