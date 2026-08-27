Două incendii de vegetație au izbucnit în județul Satu Mare. Pompierii intervin la Moftinu Mic și în municipiu

Locale 27.08.2026 18:52
Două incendii de vegetație au izbucnit în județul Satu Mare. Pompierii intervin la Moftinu Mic și în municipiu
Pompierii sătmăreni intervin, pentru stingerea a două incendii de vegetație uscată izbucnite pe raza județului Satu Mare.

La ora 17:53, Dispeceratul ISU Satu Mare a fost alertat cu privire la un incendiu de vegetație uscată izbucnit în localitatea Moftinu Mic, în apropierea căii ferate și a unui lac. Pentru gestionarea situației se deplasează o autospecială de stingere cu apă și spumă, cu 4 cadre militare din cadrul Detașamentului de Pompieri Carei.

Ulterior, la ora 18:21, a fost semnalat un al doilea incendiu de vegetație uscată, în municipiul Satu Mare, în zona Parcului Industrial Sud, în apropierea adăpostului de câini. La locul evenimentului se deplasează o autospecială de stingere cu apă și spumă, cu 4 cadre militare din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare.

Intervențiile sunt în dinamică, iar pompierii acționează pentru localizarea și lichidarea incendiilor, precum și pentru limitarea posibilității de propagare a acestora.
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