Eveniment - Mini-turneu de fotbal „Avram Iancu”, la Carei! Sport •

Asociația Cultural Patriotică „Avram Iancu” Satu Mare organizează, în data de 29 august 2026, un mini-turneu de fotbal dedicat memoriei și spiritului lui Avram Iancu. Competiția va avea loc pe terenul de sport din incinta Parcului Dendrologic din Carei, începând cu ora 9.00.



La turneu vor participa șase echipe, împărțite în două grupe.

În Grupa A au fost repartizate echipele Avram Iancu Carei, Avram Iancu Baba Novac și Avram Iancu Satu Mare, iar Grupa B este formată din Avram Iancu Scărișoara/Pișcolt, Avram Iancu Marna și Avram Iancu Sanislău.

Meciurile din faza grupelor vor avea câte două reprize a 15 minute, cu o pauză de două minute între reprize. Programul competiției debutează la ora 9.00, cu partida dintre Avram Iancu Carei și Avram Iancu Baba Novac.

Vor urma, pe rând, partidele Avram Iancu Scărișoara/Pișcolt – Avram Iancu Marna, Avram Iancu Satu Mare – Avram Iancu Carei, Avram Iancu Sanislău – Avram Iancu Scărișoara/Pișcolt, Avram Iancu Baba Novac – Avram Iancu Satu Mare și Avram Iancu Marna – Avram Iancu Sanislău.

După încheierea meciurilor din grupe, este programată o pauză pentru calcularea clasamentelor, între orele 12.10 și 12.20. Competiția va continua cu meciul pentru locurile 5-6, urmat de partida pentru locurile 3-4. De la ora 13.24 este programată finala pentru locurile 1-2.

Potrivit regulamentului, victoria aduce trei puncte, egalul un punct, iar înfrângerea zero puncte. În cazul unui punctaj egal, departajarea se va face în funcție de golaveraj, golurile marcate, rezultatul direct și, dacă va fi necesar, prin lovituri de departajare.

Organizatorii transmit că evenimentul se dorește a fi mai mult decât o competiție sportivă, fiind o întâlnire dedicată unității, curajului și demnității, valori asociate figurii istorice a lui Avram Iancu.

Mini-turneul este organizat sub mesajul „Spiritul lui Avram Iancu trăiește prin noi!”, iar organizatorii îi așteaptă pe iubitorii sportului și pe membrii comunității să fie alături de echipele participante.

Data: 29 august 2026

Locația: terenul de sport din incinta Parcului Dendrologic Carei

Ora de start: 9.00

Coordonator activitate: prof. Nintaș Răzvan Zorin





Primește ziarul gratuit pe email! Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit. Abonează-te