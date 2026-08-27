Biciclistă lovită de o autoutilitară, iar un minor s-a răsturnat cu ATV-ul

Locale 27.08.2026 17:03
Biciclistă lovită de o autoutilitară, iar un minor s-a răsturnat cu ATV-ul

Două evenimente rutiere soldate cu persoane rănite au avut loc în cursul zilei de 26 august, în localitățile Iojib și Certeze. În ambele cazuri, victimele au fost transportate la spital, iar polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care s-au produs accidentele.

Biciclistă de 71 de ani, acroșată de o autoutilitară la Iojib

Primul accident a fost semnalat în jurul orei 11:47, pe DN 1C, în localitatea Iojib. Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare s-au deplasat la fața locului pentru efectuarea verificărilor.

Din primele cercetări a rezultat că un tânăr de 26 de ani, din județul Bihor, aflat la volanul unei autoutilitare, ar fi efectuat o manevră de depășire a unei bicicliste. Șoferul nu ar fi păstrat o distanță laterală suficientă și ar fi acroșat-o pe femeie.

Biciclista, în vârstă de 71 de ani și domiciliată în Iojib, a suferit vătămări corporale și a fost transportată la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale.

Minor de 17 ani, accident cu ATV-ul la Certeze

Un al doilea accident s-a produs în aceeași zi, în jurul orei 21:30, pe strada Vânătorilor din Certeze. Polițiștii din Negrești-Oaș au fost alertați printr-un apel la 112.

Potrivit primelor verificări, un adolescent de 17 ani, din Certeze, conducea un ATV și nu ar fi adaptat viteza de deplasare la condițiile de drum. La un moment dat, minorul ar fi părăsit partea carosabilă și a ajuns în afara drumului.

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că ATV-ul nu figura ca fiind înmatriculat, iar adolescentul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Minorul a fost rănit în urma accidentului și transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

În ambele cazuri, polițiștii sătmăreni continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele în care s-au produs evenimentele rutiere.

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