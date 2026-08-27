Iubitorii de film sunt invitați la Medieșu Aurit, unde, la începutul lunii septembrie, va avea loc cea de-a doua ediție a Megessala Film Fest.

Evenimentul este programat în zilele de 3 și 4 septembrie 2026 și este organizat de ACPTSM ProSat, în parteneriat cu Primăria Medieșu Aurit.

După prima ediție, festivalul revine în acest an cu o nouă întâlnire dedicată cinematografiei, organizatorii invitând publicul să participe la cele două zile de evenimente.

Megessala Film Fest își propune să aducă filmul mai aproape de comunitatea locală și să ofere publicului din Medieșu Aurit și din împrejurimi o experiență culturală aparte.

Cea de-a doua ediție se va desfășura într-un decor cu o importantă încărcătură istorică, Medieșu Aurit fiind cunoscut inclusiv pentru castelul și patrimoniul său arheologic.

Megessala Film Fest – ediția a II-a va avea loc în perioada 3–4 septembrie 2026, la Medieșu Aurit, iar organizatorii îi invită pe sătmăreni să fie alături de ei la eveniment.