Polițiștii sătmăreni, apel la responsabilitate în trafic

Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare le reamintește participanților la trafic importanța respectării regulilor de circulație și face apel la responsabilitate, pentru prevenirea accidentelor și creșterea siguranței pe drumurile publice.

Polițiștii îi îndeamnă în primul rând pe conducătorii auto să nu urce la volan după ce au consumat alcool sau substanțe psihoactive și să respecte permanent regimul legal de viteză. O atenție deosebită trebuie acordată și manevrelor de depășire. Șoferilor li se recomandă să nu efectueze astfel de manevre pe sectoarele de drum unde depășirea este interzisă și să manifeste prudență sporită în apropierea trecerilor pentru pietoni, acordând prioritate persoanelor angajate regulamentar în traversare.

Recomandări și pentru pietoni și bicicliști





Polițiștii atrag atenția că siguranța rutieră depinde de comportamentul tuturor participanților la trafic. Pietonilor li se recomandă să traverseze strada numai prin locurile special amenajate și semnalizate și doar după ce s-au asigurat temeinic.

Bicicliștii sunt sfătuiți să utilizeze pistele special amenajate, acolo unde acestea există, iar atunci când circulă pe partea carosabilă să respecte regulile de circulație și să adopte o conduită preventivă.

Atenție și la starea tehnică a mașinii





Un alt aspect important îl reprezintă starea tehnică a autovehiculelor. Polițiștii recomandă evitarea deplasărilor cu mașini care prezintă defecțiuni la sistemele esențiale, precum frânarea, direcția, iluminarea sau evacuarea, acestea putând pune în pericol atât ocupanții vehiculului, cât și ceilalți participanți la trafic.

Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare solicită tuturor conducătorilor auto să manifeste responsabilitate și să contribuie la creșterea siguranței rutiere prin respectarea normelor legale și adoptarea unui comportament preventiv în trafic.