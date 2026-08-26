Copiii pasionați de dans, mișcare și artă sunt invitați să descopere lumea baletului în cadrul Casei de Cultură „Dr. Augustin Mircea” Ardud, unde se fac înscrieri pentru o nouă grupă de juniori.

Cercul de Balet al Casei de Cultură din Ardud își deschide porțile pentru micii balerini care vor să facă primii pași într-o lume a grației și eleganței. Participarea la cursuri este gratuită, oferindu-le copiilor posibilitatea de a se familiariza cu această formă de artă într-un cadru organizat.

Reprezentanții Casei de Cultură subliniază că baletul înseamnă mai mult decât dans. Practicarea acestuia contribuie la dezvoltarea disciplinei, coordonării, echilibrului, expresivității și încrederii în sine. Prin intermediul mișcării și muzicii, copiii își pot îmbunătăți postura, flexibilitatea și atenția, dezvoltându-și în același timp sensibilitatea artistică.

Cursurile se adresează atât copiilor care visează să urce într-o zi pe scenă ca balerini, cât și celor care doresc pur și simplu să descopere această formă de exprimare artistică și să își dezvolte abilitățile prin mișcare.

Înscrierile pentru noua grupă de juniori sunt în desfășurare, iar cursurile vor avea loc în cadrul Casei de Cultură „Dr. Augustin Mircea” Ardud.

Pentru înscrieri și informații suplimentare, cei interesați o pot contacta pe prof. Clara Maria Supuran, la numărul de telefon 0755 329 151.