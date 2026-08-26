În cadrul proiectului de acreditare Erasmus+ în domeniuleducației școlare, Școala Gimnazială „Grigore Moisil” din Satu Mare continuă să investească în dezvoltareaprofesională a cadrelor didactice și în modernizareaprocesului educațional. În anul 2026, șase cadre didacticeau participat la cursuri de formare în trei țări europene – Lituania, Grecia și Finlanda , experiențe care au contribuit la dezvoltarea competențelor pedagogice, metodologice, digitale și interculturale.



Mobilitățile au fost realizate în concordanță cu obiectivele Planului Erasmus al școlii, urmărinddiversificarea strategiilor de predare, stimulareaparticipării active a elevilor și familiarizarea profesorilorcu metode educaționale moderne, aplicabile în contextulșcolar românesc.

Lituania – educația nonformală și implicarea activă aelevilor

Prima mobilitate s-a desfășurat în perioada 20–24 iulie2026, la Vilnius, Lituania, unde cadrele didactice au participat la cursul „TIME TO ACT – Non-Formal Education Through In & Outdoor Methods to Empower Students’ Active Participation”, organizat de CIRKO MENO ASOCIACIJA.

Formarea a pus accent pe educația nonformală și pemetode de lucru desfășurate atât în interior, cât și în aerliber. Doamna profesoară pentru învățământ primar Mondici Ionela și domnul director prof. Mondici Claudiuau explorat modalități de stimulare a creativității, cooperării, inițiativei și responsabilității elevilor, cu accent pe implicarea acestora în propria experiență de învățare.

Experiența de la Vilnius a oferit participanțilorinstrumente și idei care pot fi adaptate activităților de la clasă, contribuind la construirea unor contexteeducaționale mai dinamice și mai atractive.

Grecia – dezvoltarea competențelor prin abordărieducaționale diverse

În perioada 28 iulie–2 august 2026, mobilitatea a continuat în Peraia, Grecia, prin participarea la cursul„Varied Educational Approaches for Competence Development”, organizat de K.A.NE. – KoinonikiAnaptyksi Neon.

Cursul a urmărit dezvoltarea competențelor prinutilizarea unor abordări educaționale variate și adaptatenevoilor actuale ale elevilor.Doamnele profesoare Simion Carmen și Vidami Klara au avut ocazia săanalizeze și să experimenteze metode care încurajeazăînvățarea activă, colaborarea și comunicarea. Formarea a reprezentat, totodată, un prilej de reflecție asuprapracticilor didactice și de identificare a unor soluțiipentru creșterea motivației și implicării elevilor înprocesul de învățare.

Finlanda – metode inovatoare pentru școalacontemporană

Cea de-a treia mobilitate s-a desfășurat în perioada 17–21 august 2026, la Helsinki, Finlanda, în cadrul cursului„Innovative Teaching and Learning Methods”, organizatde Euneos Oy.

Doamnele profesoare pentru învățamânt primar MihalcaGabriela și Conțiș Anca au explorat metode moderne de predare și învățare, precum design thinking, phenomenon-based learning și playful learning, precumși modalități de utilizare a instrumentelor digitale și a activităților colaborative. Aceste abordări oferăprofesorilor noi perspective asupra modului în care învățarea poate deveni mai creativă, interactivă șirelevantă pentru elevi.

Experiența finlandeză a completat în mod firesc formarearealizată în Lituania și Grecia, reunind cele trei direcțiimajore ale proiectului: participare activă, diversificareametodelor și inovarea procesului educațional.

Valoarea acestor mobilități depășește experiențaindividuală a celor șase cadre didactice. Cunoștințele, metodele și instrumentele dobândite vor fi valorificate șidiseminate în cadrul comunității școlare, prin schimburide experiență și integrarea bunelor practici în activitățiledidactice.

În acest fel, proiectul Erasmus+ contribuie la consolidarea unei culturi organizaționale bazate peînvățare continuă, colaborare, deschidere europeană șiinovare. Beneficiarii finali ai acestei experiențe suntelevii, care vor avea acces la activități de învățare maivariate, interactive și adaptate cerințelor educațieiactuale.

Prin participarea la mobilități în Lituania, Grecia șiFinlanda, Școala Gimnazială „Grigore Moisil” din SatuMare își consolidează dimensiunea europeană și îșireafirmă preocuparea pentru calitatea actului educațional. Proiectul de acreditare Erasmus+ demonstrează căformarea continuă a profesorilor reprezintă o investițiedirectă în viitorul elevilor și în dezvoltarea unei școliconectate la valorile și practicile educaționale europene.

Pentru Școala Gimnazială „Grigore Moisil”, Erasmus+ înseamnă mai mult decât mobilitate: înseamnă oamenicare învață, împărtășesc și transformă experiențaeuropeană în oportunități reale pentru elevii lor.