Razie în județul Satu Mare, peste 230 de amenzi aplicate de polițiști într-o singură zi Locale •





Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat, în data de 25 august, mai multe acțiuni pentru menținerea ordinii și siguranței publice, precum și pentru prevenirea faptelor antisociale și creșterea siguranței pe drumurile din județ.

În cadrul activităților desfășurate pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, polițiștii au aplicat peste 50 de sancțiuni contravenționale, valoarea acestora depășind 50.000 de lei.

O atenție deosebită a fost acordată și traficului rutier. Polițiștii sătmăreni au desfășurat activități de supraveghere, fluidizare și control al circulației pe drumurile din județ, fiind aplicate peste 180 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 60.000 de lei.

Astfel, în urma acțiunilor desfășurate pe parcursul zilei de 25 august, polițiștii sătmăreni au aplicat, în total, peste 230 de sancțiuni, a căror valoare cumulată depășește 110.000 de lei.

Acțiunile polițiștilor vor continua și în perioada următoare, în vederea prevenirii faptelor antisociale și asigurării unui climat de siguranță pentru cetățeni și participanții la trafic.

Primește ziarul gratuit pe email! Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit. Abonează-te