



Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Satu Mare a desfășurat, în perioada 6 iulie – 14 august 2026, mai multe controale la ștrandurile, piscinele, bazinele de înot și zonele de agrement din județ.

Verificările au vizat respectarea prevederilor legale privind prestarea serviciilor, dar și conformitatea, calitatea, etichetarea și condițiile de comercializare a alimentelor vândute în chioșcurile și unitățile de alimentație publică din incinta sau din apropierea acestor obiective.

În total, au fost controlați 56 de operatori economici. Comisarii au aplicat 59 de amenzi contravenționale, în valoare totală de 233.000 de lei, și 36 de avertismente.

Produse în valoare de 7.261 de lei au fost oprite definitiv de la comercializare, iar pentru alte produse, în valoare de 14.858 de lei, a fost dispusă oprirea temporară de la vânzare. În cazul a doi operatori economici, comisarii au dispus oprirea temporară a prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor constatate.

Printre principalele nereguli identificate se numără prestarea serviciilor în spații neautorizate, utilizarea unor materii prime și produse alimentare fără elemente de identificare, nerespectarea temperaturilor de depozitare și comercializarea unor produse expirate sau cu modificări organoleptice.

Au fost descoperite și echipamente și ustensile uzate, cu depuneri de gheață, rugină și impurități, blocuri alimentare întreținute necorespunzător și mijloace de măsurare fără verificare metrologică.

Comisarii au constatat deficiențe și în ceea ce privește întreținerea piscinelor și a spațiilor de agrement. Printre acestea se numără degradări structurale, componente metalice deteriorate, elemente de siguranță lipsă sau insuficiente și zone de alunecare degradate, care puteau prezenta risc de accidentare.

Totodată, au fost găsite jucării fără marcaj CE sau produse periculoase notificate în sistemul european de alertă rapidă. La unii operatori lipseau informațiile referitoare la prețuri, program, autorizații, alergeni și ingredientele produselor.

CJPC Satu Mare anunță că acțiunile de control vor continua și le reamintește operatorilor economici că pot solicita gratuit un control voluntar și consiliere pentru înțelegerea și aplicarea corectă a prevederilor legale.