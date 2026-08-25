



Primăria Municipiului Satu Mare și Centrul Cultural „G. M. Zamfirescu” readuc muzica rock în Satu Mare. În perioada 28-30 august, timp de trei zile, Piața 25 Octombrie devine scena pe care vor evolua trupe tribute consacrate și noua generație de artiști rock.



SamRock înseamnă renașterea unei tradiții, dar vorbește în același timp despre prezentul și viitorul muzicii rock. Concertele trupelor tribute consacrate și aparițiile formațiilor tinere aflate la început de drum vor readuce în atenție marile perioade ale rockului și vor pune în valoare energia și diversitatea genului muzical de astăzi.



Programul concertelor va fi deschis vineri de The GetNos (The Rolling Stones Tribute) și de Speak Floyd (Pink Floyd Tribute). Sâmbătă, pe scena SamRock vor urca Hollywood Rose (Guns N’ Roses Tribute) și The Rock (AC/DC Tribute), iar duminică publicul se va putea bucura de Compact, alături de Paul Ciuci, precum și de formația sătmăreană The Jesters. După 30 de ani, The Jesters se reunesc pentru un singur concert special.



La Concursul de Talente SamRock s-au înscris formații din mai multe regiuni ale țării. Dintre acestea, juriul a selectat 10 formații finaliste, care vor urca pe scena SamRock în fața publicului și vor continua competiția pentru premiile concursului.



Prin acest concurs, SamRock readuce în prim-plan una dintre cele mai importante misiuni ale vechiului festival rock: descoperirea și susținerea tinerelor talente. Printre finaliști, vineri vor urca pe scenă Madnezz (Satu Mare), Outnumbered(Baia Mare) și Puszta Paddies (Satu Mare). Sâmbătă vor evolua Electric Instinct (Oradea), Endless Dark (Târnăveni), Ora Serrata (Cluj-Napoca/Satu Mare) și Cloșca (Cluj-Napoca), iar duminică vor urca pe scenă Last Moments (Baia Mare), Dreamsink (București) și Elephant Skin (Satu Mare).



Primele trei formații clasate în cadrul concursului vor primi premii în valoare de 1.000, 600 respectiv 400 de euro, astfel încât competiția reprezintă nu doar o oportunitate de a se face cunoscute în fața publicului, ci și un sprijin concret. Premiul cel mare este oferit de firma Kreativ.



Pentru cele mai recente informații și programul complet, urmăriți evenimentul SamRock pe Facebook.



PROGRAM SAMROCK 2026

Vineri, 28 august

19.00 - Madnezz

19.30 - Outnumbered

20.00 - Puszta Paddies

21.00 - The GetNos (The Rolling Stones Tribute)

22.15 - Speak Floyd (Pink Floyd Tribute)



Sâmbătă, 29 august

19.00 - Electric Instinct

19.30 - Endless Dark

20.00 - Ora Serrata

20.30 - Cloşca

21.00 - Hollywood Rose (Guns N’ Roses Tribute)

22.45 - The Rock (AC/DC Tribute)



Duminică, 30 august

18.00 - Last Moments

18.30 - Dreamsink

19.00 - Elephant Skin

19.45 - The Jesters

21.00 - Premiere

21.30 - Compact Paul Ciuci



Ne vedem în perioada 28-30 august, în Piața 25 Octombrie! Haideți să trăim împreună spiritul autentic al rockului și să celebrăm muzica ce reunește generații!