Meniul Zilei Restaurant Somesul Locale • 25.08.2026 09:28 Distribuie: Primește ziarul gratuit pe email! Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit. Abonează-te Acasa Locale Meniul Zilei Restaurant Somesul Articole Similare Locale Noul corp al Școlii Gimnaziale „Grigore Moisil” din Satu Mare va fi inaugurat pe 31 august acum 2 ore Locale Investiție de peste 32,6 milioane de lei în Micro 15. Garajele vor fi demolate, iar cartierul va fi complet modernizat acum 2 ore Locale Roboți, tehnologie și fapte bune: Festivalul „The STEAM Hive” aduce viitorul în Centrul Nou din Satu Mare! acum 3 ore Locale VERTICALI PENTRU ROMÂNIA: DINCOLO DE NUANȚELE GÂNDURILOR acum 3 ore Locale Peste 1.000 de cărți noi au ajuns la Biblioteca Orășenească Ardud acum 3 ore Locale Teatrul de Nord Satu Mare a deschis stagiunea cu numărul 58. Opt premiere pregătite pentru public acum 3 ore Ultimele Articole Anunțuri ANUNT SC NOVA POWER & GAS SA acum 4 ore Cultură Ajutoare umanitare acum 13 ore Locale Primăria Satu Mare anunță o nouă acțiune de dezinsecție acum 15 ore Bursa zvonurilor Războiul merdenelelor îi lasă reci pe sătmăreni acum 15 ore Locale Polițiștii sătmăreni, apel la responsabilitate în trafic acum 16 ore Locale Accident în lanț la Lazuri: o tânără de 22 de ani a ajuns la spital după ce a lovit o mașină parcată acum 16 ore Cele mai citite 1 CSM Olimpia își betonează defensiva înaintea meciului cu FC Bihor. 2 O săptămână în care copiii sunt în centrul atenției – Zilele Culturale Partium pregătesc un program bogat pentru întreaga familie 3 VERTICALI PENTRU ROMÂNIA: DINCOLO DE LIMITELE MĂNUȘILOR 4 Doi baschetbaliști de la LPS Satu Mare, convocați la acțiunea Federației Române de Baschet pentru generația 2013 5 Doliu în lumea folclorului sătmărean. A murit Gheorghe Berende din Prilog, păstrător al tradițiilor din Țara Oașului Din aceeași categorie Noul corp al Școlii Gimnaziale „Grigore Moisil” din Satu Mare va fi inaugurat pe 31 august acum 2 ore Investiție de peste 32,6 milioane de lei în Micro 15. Garajele vor fi demolate, iar cartierul va fi complet modernizat acum 2 ore Roboți, tehnologie și fapte bune: Festivalul „The STEAM Hive” aduce viitorul în Centrul Nou din Satu Mare! acum 3 ore VERTICALI PENTRU ROMÂNIA: DINCOLO DE NUANȚELE GÂNDURILOR acum 3 ore Peste 1.000 de cărți noi au ajuns la Biblioteca Orășenească Ardud acum 3 ore Ultimele știri Noul corp al Școlii Gimnaziale „Grigore Moisil” din Satu Mare va fi inaugurat pe 31 august acum 2 ore Investiție de peste 32,6 milioane de lei în Micro 15. Garajele vor fi demolate, iar cartierul va fi complet modernizat acum 2 ore Roboți, tehnologie și fapte bune: Festivalul „The STEAM Hive” aduce viitorul în Centrul Nou din Satu Mare! acum 3 ore VERTICALI PENTRU ROMÂNIA: DINCOLO DE NUANȚELE GÂNDURILOR acum 3 ore Peste 1.000 de cărți noi au ajuns la Biblioteca Orășenească Ardud acum 3 ore