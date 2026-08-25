



Iubitorii de artă sunt invitați joi, 27 august 2026, de la ora 16:00, la vernisajul expoziției personale semnate de artista Cristina Moldovan. Evenimentul va avea loc la Galeria de Artă a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, situată pe strada Mihai Viteazu nr. 32.

Expoziția reunește o selecție de lucrări în care culoarea, expresivitatea și sensibilitatea artistică ocupă un loc central. Motivele florale, peisajele și compozițiile decorative se îmbină într-un univers vizual plin de energie și emoție, oferindu-le vizitatorilor ocazia de a descoperi stilul și viziunea creativă ale artistei.

Atmosfera vernisajului va fi completată de momente artistice susținute de Adrian Lupescu.

Manifestarea este organizată cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare, al Asociației Culturale Sătmărene – ASCULT și al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare.

Publicul sătmărean este așteptat să participe la deschiderea expoziției și să descopere creațiile Cristinei Moldovan într-un cadru dedicat artei și culturii locale.