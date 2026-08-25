



Olimpia, mai mult decât o echipă de fotbal

Când este evocată istoria clubului Olimpia Satu Mare din perioada interbelică, primul lucru care vine în minte este, firesc, fotbalul. Înființată în 1921, la inițiativa unui grup de tineri intelectuali români, cu sprijinul primarului Augustin Ferențiu și al secretarului Virgiliu Băliban, Olimpia avea să devină una dintre principalele grupări sportive ale orașului. Fotbalul i-a adus cea mai mare popularitate: echipa a câștigat campionatul regional în sezonul 1926-1927 și a ajuns în fazele finale ale campionatului național. Dar imaginea unei Olimpii exclusiv fotbalistice este incompletă.

Documentele și cercetările istorice disponibile arată că, în anii dintre cele două războaie mondiale, clubul a funcționat ca o veritabilă societate sportivă polivalentă. În jurul său s-au dezvoltat secții de tenis, scrimă, box, canotaj și ciclism, iar documentele financiare ale clubului indică și existența unei secții de lupte.

Această diversitate trebuie privită în contextul mai larg al dezvoltării sportului românesc după 1918. România Mare a încercat să transforme sportul într-un instrument de educație fizică, disciplină, sănătate și formare a tinerei generații. În județul Satu Mare, administrația locală a răspuns acestor politici prin amenajarea de terenuri și baze sportive și prin sprijinirea cluburilor și competițiilor.

Un oraș care descoperea sportul modern

Satu Mare nu a pornit de la zero în ceea ce privește sportul. Unele discipline aveau aici tradiții care precedau constituirea României Mari. Scrima, de exemplu, era practicată încă din secolul al XIX-lea, iar primele dovezi sunt legate de maeștrii Erdős și Vilmos și de vechea Asociație de Gimnastică și Scrimă. În perioada interbelică, orașul avea deja o infrastructură sportivă și o comunitate de practicanți suficient de importante pentru ca discipline foarte diferite să se dezvolte în paralel.

Un ghid istoric dedicat județului Satu Mare enumeră printre disciplinele practicate în epocă atletismul, luptele, boxul, tenisul, sporturile nautice — canotaj, înot și polo — precum și scrima. Potrivit aceleiași surse, fotbalul, automobilismul și scrima s-au numărat printre sporturile care au suscitat cel mai mare interes în rândul sătmărenilor.

Trebuie însă făcută o distincție importantă: faptul că o disciplină era practicată în Satu Mare nu înseamnă automat că ea avea și o secție în cadrul Olimpiei. Pentru această analiză este esențială separarea informațiilor despre sportul sătmărean în general de dovezile privind activitatea efectivă a clubului Olimpia.

Scrima – una dintre cele mai spectaculoase secții ale Olimpiei

Dintre ramurile sportive non-fotbalistice ale Olimpiei, scrima este probabil cea pentru care dispunem de cele mai clare și spectaculoase dovezi documentare.

În 1933, Alexandru Csipler și un grup de sportivi au constituit o nouă secție de scrimă în cadrul AS Olimpia. Printre sportivii asociați acestei formații se numărau Csipler Alexandru, Neamțu S., Stan I., Csipler István, Eötvös Pál și alții.

Activitatea secției nu a fost una pur recreativă. În 1934, AS Olimpia a organizat un concurs național de floretă și sabie, ceea ce demonstrează că gruparea dispunea deja de o structură capabilă să găzduiască competiții de nivel național. La floretă masculin, clujeanul Deheleanu s-a clasat pe primul loc, urmat de Alexandru Csipler și Géza Tereh. La sabie, Deheleanu a câștigat din nou, iar Csipler s-a clasat al doilea.

Un an mai târziu, echipa sătmăreană formată din Tereh Géza, Luczky Rudolf, Schneider, Rozsnyai și Debreczeni a câștigat la Cluj concursul național de sabie dotat cu Cupa Schenker. În 1936, sătmărenii au repetat performanța și au devenit din nou campioni naționali pe echipe la sabie.

Aceste rezultate sunt cu atât mai importante cu cât scrima sătmăreană avea să devină, după război, una dintre cele mai importante școli de scrimă din România. Alexandru Csipler, care în anii interbelici activa în acest mediu, va avea ulterior un rol fundamental în dezvoltarea școlii sătmărene moderne de scrimă.

Prin urmare, nu este exagerat să spunem că Olimpia interbelică a participat la formarea tradiției care va transforma Satu Mare într-unul dintre marile centre ale scrimei românești.

Tenisul – sportul eleganței și al elitei urbane

Tenisul este o altă ramură confirmată în cadrul structurii sportive a Olimpiei. O dovadă interesantă vine și din biografia lui Emil Tișcă, una dintre personalitățile importante ale vieții publice sătmărene interbelice. Acesta a ocupat, printre numeroase alte funcții, poziția de președinte al secției de tenis a Clubului Olimpia CFR, precum și pe cea de vicepreședinte al Clubului Sportiv Olimpia.

Mențiunea „Olimpia CFR” trebuie înțeleasă în contextul transformărilor și colaborărilor prin care a trecut clubul în perioada interbelică, când denumirea și structura grupării au cunoscut modificări. Ea nu trebuie interpretată ca existența unei entități complet străine de tradiția Olimpiei sportive.

Tenisul se potrivea foarte bine profilului social al clubului. Spre deosebire de fotbal, care avea un caracter puternic popular și atrăgea mii de spectatori, tenisul era asociat mai ales cu mediile urbane educate, cu funcționarii, oamenii de afaceri, intelectualii și elitele administrative.

Prezența unei secții de tenis arată astfel că Olimpia nu urmărea doar performanța sportivă de masă, ci încerca să cuprindă o gamă largă de practici sportive specifice orașului modern interbelic.

3. Boxul – „nobila artă” intră în familia Olimpiei

Boxul este menționat explicit printre secțiile sportive ale Olimpiei în cercetarea dedicată centenarului clubului. Mai mult decât atât, documentele financiare publicate în studiul lui Claudiu Porumbăceanu oferă o confirmare suplimentară, mult mai greu de contestat decât o simplă enumerare: în contabilitatea clubului apare o cheltuială intitulată „Subvenția secției de Box”.

Această mențiune este importantă deoarece demonstrează că boxul nu era doar practicat informal de membri ai clubului, ci exista o secție pentru care se alocau efectiv resurse financiare.

În aceeași documentație apare și o „Subvenție a secției de Luptă”, în valoare de 500 de lei în situația financiară respectivă. Prin urmare, avem un argument documentar pentru a adăuga luptele la lista disciplinelor practicate în cadrul Olimpiei, chiar dacă această secție nu este menționată în toate sintezele istorice dedicate clubului.

Acest detaliu este deosebit de valoros pentru reconstituirea istoriei clubului: o listă bazată doar pe sinteze poate fi mai scurtă decât realitatea reflectată de documentele administrative și contabile.

Canotajul – Olimpia și sporturile apei

Canotajul este menționat explicit printre secțiile non-fotbalistice ale Olimpiei în studiul dedicat centenarului.

Prezența canotajului este firească într-un oraș precum Satu Mare, strâns legat de Someș. Sporturile nautice făceau parte din cultura sportivă a orașelor europene interbelice, iar dezvoltarea lor era asociată atât cu performanța, cât și cu recreerea și educația fizică.

Sursele generale despre sportul sătmărean interbelic menționează, alături de canotaj, și înotul și polo-ul, însă aici este necesară aceeași precauție metodologică: aceste discipline sunt documentate în oraș, dar dovezile găsite nu sunt suficiente pentru a afirma că fiecare dintre ele a constituit, în aceeași perioadă, o secție distinctă a Olimpiei.

În schimb, pentru canotaj, menționarea directă a secției în cadrul Olimpiei permite includerea sa fără rezerve în bilanțul clubului.

Ciclismul – de la secție sportivă la competiție județeană

Ciclismul oferă poate cel mai spectaculos exemplu al felului în care o secție a Olimpiei putea depăși limitele clubului și deveni parte a vieții sportive a întregului județ.

În 1937, Virgil Astaluș, secretarul secției de ciclism a Clubului Olimpia, a colaborat cu prefectura condusă de dr. Octavian Ardelean — care era în același timp președintele Olimpiei — pentru organizarea „Turei Ciclistice a Județului Satu Mare”. Competiția s-a desfășurat la 10 mai 1937 pe traseul Satu Mare – Orașu Nou – Seini – Iojib – Livada – Satu Mare, pe o distanță de aproximativ 40 de kilometri.

Avem, așadar, nu doar o simplă mențiune a existenței secției, ci și identificarea unui responsabil al acesteia și implicarea ei directă într-o competiție organizată la nivel județean.

Ciclismul se înscria, de altfel, într-o adevărată cultură a mobilității sportive care se dezvolta în acei ani. În 1936, autoritățile sătmărene organizaseră „Tura Județului Satu Mare”, un raliu automobilistic de 274,5 kilometri. Competiția a fost reluată în 1937, cu implicarea Automobil Clubului Regional Cluj.

Este semnificativ că, în acest context, președintele Olimpiei era prefectul județului, iar secretarul secției de ciclism era implicat direct în organizarea unei competiții sportive de amploare. Clubul nu mai apare astfel doar ca o grupare care înscria echipe în campionate, ci ca unul dintre actorii vieții sportive publice a județului.

Luptele – o secție mai puțin cunoscută, dar documentată contabil

Dacă tenisul, scrima, boxul, canotajul și ciclismul apar în mod repetat în sintezele istorice, luptele sunt mai ușor de trecut cu vederea.

Totuși, documentele financiare ale Olimpiei publicate în studiul lui Claudiu Porumbăceanu conțin o informație foarte clară: clubul a prevăzut 500 de lei pentru „subvenția secției de Luptă”.

Este un exemplu excelent despre cât de importantă este cercetarea documentelor primare. O fotografie, un articol de ziar sau o enumerare retrospectivă pot să omită o secție, în timp ce un registru financiar poate demonstra existența ei.

Prin urmare, dacă întrebarea este „ce sporturi erau practicate la Olimpia?”, iar nu doar „ce sporturi sunt amintite în sintezele dedicate clubului?”, atunci luptele trebuie incluse.

Ce nu trebuie confundat cu secțiile Olimpiei

O problemă importantă în cercetarea istoriei sportive interbelice este suprapunerea dintre istoria sportului sătmărean și istoria Clubului Olimpia.

Sursele locale menționează în epocă numeroase discipline: atletism, gimnastică, lupte, box, tenis, canotaj, înot, polo, patinaj și schi. Nu toate acestea pot fi însă atribuite automat Olimpiei.

De exemplu, există dovezi solide că atletismul și gimnastica erau practicate în Satu Mare și că aveau o tradiție importantă. Monografia județului menționează o activitate intensă în gimnastică încă din 1920 și performanțele atletului Francisc Nemes, campion balcanic în 1933 și participant la Jocurile Olimpice de la Berlin din 1936.

Dar aceste informații nu sunt, în sursele consultate, suficiente pentru a afirma că atletismul sau gimnastica au constituit secții ale Olimpiei în perioada interbelică. Este o diferență importantă și merită păstrată pentru ca istoria clubului să nu fie amestecată cu istoria sportului din întregul oraș.

Privită în ansamblu, activitatea Olimpiei Satu Mare din perioada interbelică reflectă transformarea sportului într-un fenomen social complex.

Fotbalul rămânea, fără îndoială, regele sporturilor locale. Era spectacol, identitate urbană și competiție. Dar în jurul său exista o lume sportivă mult mai diversă: scrimerii se întâlneau pe planșă, cicliștii străbăteau drumurile județului, boxerii și luptătorii se pregăteau pentru confruntări, tenismenii utilizau terenurile clubului, iar canotorii își găseau locul în cultura sporturilor nautice.

Mai mult, unele dintre aceste secții nu au rămas la nivelul activității recreative. Scrima a ajuns la performanțe naționale de prim rang, ciclismul a fost implicat în competiții județene, iar existența unor alocări bugetare pentru box și lupte dovedește că aceste discipline făceau parte din structura organizată a clubului.

Surse principale și documentație

· Claudiu Porumbăceanu, „Clubul Olimpia Satu Mare la aniversarea centenarului”, în Satu Mare – Studii și Comunicări, XXXVII/II, 2021. Studiul este cea mai importantă sursă utilizată aici, deoarece include atât sinteza istorică a clubului, cât și documente financiare ale Olimpiei.

Studiul integral – Biblioteca Digitală

· Ștefan Stahl și colaboratorii, „Scrima Sătmăreană – miracol al sportului românesc” – sursă esențială pentru activitatea secției de scrimă a AS Olimpia în anii 1933-1937.

Scrima Sătmăreană – miracol al sportului românesc

· Monografia județului Satu Mare – pentru contextul general al dezvoltării sportului sătmărean și al disciplinelor practicate în perioada interbelică.

Monografia județului Satu Mare – Muzeul Județean Satu Mare

· Ghidul expoziției de istorie și etnografie – pentru panorama disciplinelor sportive practicate în județ și pentru locul ocupat de fotbal, automobilism și scrimă în cultura sportivă locală.

Nicolae Ghișan