Consilierii locali și județeni care lucrează la stat trebuie să aleagă: mandatul sau suspendarea contractului de muncă Locale •

O modificare legislativă intrată în vigoare începând cu 25 august 2026 poate produce efecte și în administrația publică din județul Satu Mare. Consilierii locali și județeni care au, în același timp, contracte individuale de muncă în anumite instituții publice trebuie să își clarifice situația pentru a nu rămâne într-o stare de incompatibilitate.

Noua reglementare, introdusă prin Legea nr. 165/2026, modifică prevederile Codului administrativ și aduce în discuție o categorie importantă de aleși locali: cei care ocupă un mandat de consilier, dar sunt și angajați cu contract individual de muncă în administrația publică.

Pentru aceștia, soluția prevăzută de lege poate fi suspendarea contractului de muncă pe perioada exercitării mandatului, dacă sunt îndeplinite condițiile legale.

Cu alte cuvinte, un consilier local sau județean care este angajat contractual într-o instituție publică nu poate ignora noul regim de incompatibilități.



Și la Satu Mare trebuie verificat cine este vizat

Miza este una concretă pentru administrația sătmăreană. În Consiliul Local Satu Mare, în Consiliul Județean, dar și în consiliile locale din municipiu și județ există aleși care pot avea, separat de mandatul politic, raporturi de muncă în sectorul public.

Nu înseamnă însă că orice consilier care primește bani publici este automat incompatibil.

Trebuie analizate concret instituția angajatoare, tipul contractului de muncă, funcția ocupată și eventualele excepții prevăzute de lege.

Așadar, înainte de a trage concluzii despre un anumit ales, situația trebuie verificată punctual.



Contractul poate fi suspendat, mandatul nu trebuie abandonat

Una dintre cele mai importante prevederi este că persoana aflată într-o asemenea situație nu este obligată, în mod automat, să renunțe la mandatul de consilier.

În situațiile în care legea permite acest lucru, contractul individual de muncă poate fi suspendat pe perioada exercitării mandatului.



Demersul trebuie făcut în scris și înregistrat la angajator

Termenul de 15 zile calendaristice prevăzut pentru efectuarea demersurilor s-a împlinit marţi, 25 august 2026. Începând cu 26 august, situațiile care nu au fost clarificate pot deveni o problemă pentru persoanele vizate.



Profesorii nu intră în aceeași

categorie

Cadrele didactice beneficiază de un regim special, astfel încât un profesor poate continua activitatea didactică în timp ce exercită mandatul de consilier local sau județean, în condițiile prevăzute de legislație.

Regimul nu trebuie confundat însă cu situația personalului administrativ, tehnic sau auxiliar din unitățile de învățământ. Pentru aceste categorii trebuie analizat separat statutul postului.



Cine trebuie să fie atent

În principal, trebuie verificată situația persoanelor care cumulează:

-mandat de consilier local sau județean;

-contract individual de muncă într-o autoritate ori instituție publică;

-o funcție pentru care noul regim de incompatibilități este aplicabil.

În schimb, simplul fapt că o persoană lucrează într-o companie sau entitate cu capital de stat nu înseamnă automat că se află în aceeași situație. Fiecare caz trebuie analizat potrivit statutului juridic al angajatorului și al persoanei.

Întrebarea care se pune acum la Satu Mare

Noua legislație ridică, inevitabil, o întrebare pentru administrația locală și județeană:

Câți dintre aleșii sătmăreni care lucrează în sectorul public sunt vizați de noile prevederi și câți și-au clarificat deja situația?

Pentru administrațiile locale, următoarele zile pot aduce solicitări de puncte de vedere juridice, cereri de suspendare a unor contracte de muncă și verificări privind eventualele incompatibilități.

Satu Mare intră, astfel, pe harta efectelor unei modificări legislative care obligă aleșii locali să își clarifice relația dintre mandatul obținut prin vot și locul de muncă din sectorul public.





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