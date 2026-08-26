Distribuție Energie Electrică România (DEER) pune la dispoziția consumatorilor, începând din luna august 2026, o nouă soluție digitală prin intermediul căreia aceștia pot programa online intervențiile pentru citirea, verificarea sau înlocuirea contoarelor de energie electrică.

Noua facilitate este destinată utilizatorilor pentru care reprezentanții operatorului de distribuție nu au reușit să efectueze intervenția programată deoarece nu au avut acces la grupul de măsurare la prima vizită la locul de consum.

Serviciul de programare online nu se adresează însă tuturor consumatorilor, ci strict clienților care au primit în prealabil o notificare prin intermediul furnizorului de energie electrică, după ce operațiunea de citire, verificare sau înlocuire a contorului, anunțată anterior, nu a putut fi realizată.

După primirea notificării, consumatorul poate accesa platforma pusă la dispoziție de DEER și, prin completarea formularului disponibil, poate stabili online o nouă programare pentru intervenția necesară.

Platforma poate fi accesată la adresa programari.distributie-energie.ro.

Totodată, consumatorii pot ajunge la serviciul de programări și prin intermediul paginii principale Distribuție Energie Electrică România, selectând fereastra dedicată programărilor online.

Prin introducerea acestei soluții digitale, DEER urmărește simplificarea procesului de reprogramare a intervențiilor la contoare și reducerea demersurilor pe care consumatorii trebuie să le facă atunci când echipele operatorului nu au putut avea acces la locul de consum la prima vizită.