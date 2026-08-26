



Aproape 90%, astfel 118 tone au fost reutilizate sau reciclate, în timp ce alte 14 tone au fost valorificate energetic

Colectarea separată a deșeurilor textile câștigă teren în municipiul Satu Mare. În decurs de un an, sătmărenii au predat 132 de tone de haine și materiale textile vechi în punctele speciale amenajate în oraș, cea mai mare parte a cantității fiind reutilizată sau reciclată.

Potrivit datelor transmise de autorități, din totalul celor 132 de tone colectate, 118 tone au fost reutilizate sau reciclate, în timp ce alte 14 tone au fost valorificate energetic. Astfel, aproape 90% din cantitatea colectată a putut fi reintrodusă în circuit prin reutilizare sau reciclare.

Autoritățile locale le mulțumesc sătmărenilor care utilizează corespunzător containerele și atrag atenția că în acestea trebuie depozitate exclusiv haine și materiale textile vechi.

20 de containere speciale în municipiul Satu Mare

În prezent, sătmărenii au la dispoziție 20 de containere speciale, distribuite în nouă zone ale municipiului.

Acestea se găsesc în Micro 16, pe strada Brândușa, lângă parcarea din fața magazinului Profi – trei containere; Piața Someș – două containere; Piața Micro 17 – două containere; Carpați 2, pe strada Ganea nr. 20, lângă magazinul Unicarm – două containere; Piața Mică – două containere; Piața Mare – trei containere; strada Lăcrămioarei, lângă Piața de Vechituri – două containere; cartierul Humulești, lângă parcul Cubic – două containere; și cartierul Cloșca, lângă magazinul Profi – două containere.

Prin amplasarea acestora în mai multe cartiere și zone intens circulate, autoritățile urmăresc să ofere locuitorilor acces cât mai facil la colectarea separată a textilelor.

Amenzi între 30.000 și 45.000 de lei pentru abandonarea deșeurilor textile

Autoritățile fac din nou apel la cetățeni să nu arunce hainele și materialele textile la punctele gospodărești și nici în jurul acestora. Deșeurile trebuie introduse în containerele special destinate colectării textilelor.

Abandonarea deșeurilor textile lângă punctele gospodărești este interzisă și poate fi sancționată cu amenzi cuprinse între 30.000 și 45.000 de lei.

O problemă semnalată este și abandonarea hainelor lângă containere, în loc ca acestea să fie introduse în interior. În astfel de situații, materialele pot fi răvășite și împrăștiate pe carosabil sau trotuare, generând mizerie în zonele respective.

De la 14 la 20 de containere într-un an

Sistemul de colectare separată a deșeurilor textile a fost introdus în municipiul Satu Mare în anul 2025, când au fost amplasate inițial 14 containere în mai multe zone ale orașului.

În perioada 25 martie – 31 decembrie 2025, prin intermediul acestora au fost colectate 81,84 tone de haine și materiale textile vechi. În 2026, sistemul a fost extins prin amenajarea a trei noi locații de colectare, numărul total al containerelor ajungând la 20, amplasate în nouă puncte din municipiu.

Colectarea separată a textilelor contribuie la reducerea cantității de deșeuri care ajunge la depozitele de gunoi. Numeroase produse textile conțin fibre sintetice care se descompun foarte lent, iar eliminarea necorespunzătoare a acestora poate avea efecte negative asupra solului și apelor subterane.

Foto reciclare