Primăria Municipiului Satu Mare anunță suspendarea temporară a activității de eliberare și prelucrare a actelor de urbanism, măsura fiind valabilă începând cu data de 25 august 2026.

Suspendarea vizează atât serviciile disponibile online, cât și solicitările care presupun depunerea fizică a documentelor, astfel că cetățenii nu vor putea utiliza temporar aceste servicii.

Potrivit municipalității, decizia a fost luată ca urmare a aplicării noilor prevederi ale Codului Urbanismului, care impun actualizarea formularelor utilizate și adaptarea procedurilor de lucru la noile reglementări.

Reluarea activității depinde de transmiterea noilor formulare de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și de implementarea acestora la nivelul administrației locale.

Până la finalizarea acestor proceduri, serviciile privind eliberarea și prelucrarea actelor de urbanism rămân suspendate. Primăria Municipiului Satu Mare precizează că va informa public cetățenii imediat ce activitatea va putea fi reluată.

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