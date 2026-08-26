



Primăria Comunei Medieșu Aurit informează producătorii agricoli cu privire la aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru susținerea producției de cartof de consum în anul 2026, conform Hotărârii Guvernului nr. 638/2026.

Valoarea sprijinului financiar este de maximum 300 de euro pentru fiecare hectar cultivat, suma fiind acordată proporțional cu suprafața eligibilă. Bugetul total alocat schemei la nivel național este de 26,625 milioane de lei.

De acest sprijin pot beneficia persoanele fizice care dețin un atestat de producător valabil până la data de 31 decembrie 2026, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și familiale, precum și persoanele juridice.

Pentru a fi eligibili, solicitanții trebuie să cultive minimum 0,3 hectare cu cartof de consum, să obțină o producție de cel puțin 12 tone la hectar, să aibă suprafețele înscrise în Registrul agricol și să dovedească valorificarea producției prin documente justificative.

Termenul-limită pentru depunerea cererilor de înscriere este 27 august 2026. Cererile pot fi transmise personal la sediul Direcției pentru Agricultură Județeană Satu Mare, prin poștă sau curierat ori prin mijloace electronice.

Recoltarea și valorificarea producției trebuie realizate până cel târziu la 18 noiembrie 2026, după efectuarea verificării în teren. Documentele justificative privind valorificarea producției pot fi depuse până la 23 noiembrie, iar plățile sunt programate să fie efectuate până la 22 decembrie 2026.

Pentru informații suplimentare și depunerea dosarelor, producătorii se pot adresa Direcției pentru Agricultură Județeană Satu Mare, cu sediul pe strada Lăcrămioarei nr. 37, la numărul de telefon 0261 711 800 sau prin e-mail, la adresa dadr.sm@madr.ro.