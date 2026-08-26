



O nouă întâlnire din cadrul cursului conversațional de limba română „Csevegő” s-a desfășurat în această săptămână la Biblioteca Județeană Satu Mare. Copiii și-au consolidat cunoștințele prin jocuri, exerciții de recapitulare și activități interactive.

Pornind de la cartea „Scrisoarea de dragoste”, scrisă de Anika Aldamuy Denise, participanții au descoperit și au învățat cuvinte și expresii noi, într-un cadru prietenos și relaxat.

Întâlnirile „Csevegő” nu se rezumă doar la studiul limbii române, ci urmăresc și dezvoltarea curajului de a vorbi, construirea unor noi prietenii și sprijinirea copiilor în procesul de învățare. Fiecare progres, oricât de mic, devine astfel un motiv de bucurie.

Copiii sunt așteptați la următoarele întâlniri, programate marți, de la orele 10:00 și 14:00, la Biblioteca Județeană Satu Mare.