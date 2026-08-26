Proiect finalizat la Pișcolt. Căminul Cultural, reabilitat termoenergetic cu fonduri prin PNRR

Locale 26.08.2026 16:45
Proiect finalizat la Pișcolt. Căminul Cultural, reabilitat termoenergetic cu fonduri prin PNRR

Comuna PIȘCOLT anunță finalizarea proiectului REABILITARE TERMOENERGETICA LA CAMINUL CULTURAL DIN COMUNA PISCOLT, JUDETUL SATU MARE” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C10 - FONDUL LOCAL, Investiția I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

Numele proiectului de reformă/investiție: „REABILITARE TERMOENERGETICA LA CAMINUL CULTURAL DIN COMUNA PISCOLT, JUDETUL SATU MARE”

Numele beneficiarului: Comuna Pișcolt, Județul Satu Mare

Obiectivele proiectului: Reabilitarea termoenergetică a clădirii administrative, respectiv 524 mp reabilitați energetic și realizarea a 2 stații (4 puncte) de reîncarcare pentru mașini electrice.

Valoarea totală a proiectului, inclusiv finanțarea:

Valoarea totală a Proiectului

Valoarea maximă a finanţării nerambursabile a Proiectului

Valoarea eligibilă 

PNRR

Valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile PNRR

Valoarea totală care nu este eligibilă

Din care valoarea ajutorului de stat/minimis (cu TVA)

(lei)

(lei)

(lei)

(lei)

(lei)

(lei)

1 = 2 + 5

2 = 3 + 4

3

4

5

6

1.919.787,42

1.384.829,51

1.151.135,00

233.694,51

0

297.795,00

Din care:

Componenta împrumut PNRR (investiția C10-I3)

905.000,00

182.034,51

0

0

Componenta asistență tehnica financiară nerambursbilă PNRR (Investiția C10-I1.3)

246.135,00

51.660,00

0

297.795,00

Data începerii și finalizării proiectului: 14.02.2023 – 30.08.2026

Codul proiectului: C10-I3-791 / 23.05.2022

Contract de finanțare: nr. 3588/11.01.2023 (nr. înregistrare Comuna Pișcolt: 649/14.02.2023)

Detalii suplimentare se pot obține de la persoana de contact: Cosmin-Vasile VARGA – reprezentant legal, telefon 0261824800, e-mail: primariacomuneipiscolt@yahoo.com

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