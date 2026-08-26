Comuna PIȘCOLT anunță finalizarea proiectului „REABILITARE TERMOENERGETICA LA CAMINUL CULTURAL DIN COMUNA PISCOLT, JUDETUL SATU MARE” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C10 - FONDUL LOCAL, Investiția I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.
Numele proiectului de reformă/investiție: „REABILITARE TERMOENERGETICA LA CAMINUL CULTURAL DIN COMUNA PISCOLT, JUDETUL SATU MARE”
Numele beneficiarului: Comuna Pișcolt, Județul Satu Mare
Obiectivele proiectului: Reabilitarea termoenergetică a clădirii administrative, respectiv 524 mp reabilitați energetic și realizarea a 2 stații (4 puncte) de reîncarcare pentru mașini electrice.
Valoarea totală a proiectului, inclusiv finanțarea:
Valoarea totală a Proiectului
Valoarea maximă a finanţării nerambursabile a Proiectului
Valoarea eligibilă
PNRR
Valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile PNRR
Valoarea totală care nu este eligibilă
Din care valoarea ajutorului de stat/minimis (cu TVA)
(lei)
(lei)
(lei)
(lei)
(lei)
(lei)
1 = 2 + 5
2 = 3 + 4
3
4
5
6
1.919.787,42
1.384.829,51
1.151.135,00
233.694,51
0
297.795,00
Din care:
Componenta împrumut PNRR (investiția C10-I3)
905.000,00
182.034,51
0
0
Componenta asistență tehnica financiară nerambursbilă PNRR (Investiția C10-I1.3)
246.135,00
51.660,00
0
297.795,00
Data începerii și finalizării proiectului: 14.02.2023 – 30.08.2026
Codul proiectului: C10-I3-791 / 23.05.2022
Contract de finanțare: nr. 3588/11.01.2023 (nr. înregistrare Comuna Pișcolt: 649/14.02.2023)
Detalii suplimentare se pot obține de la persoana de contact: Cosmin-Vasile VARGA – reprezentant legal, telefon 0261824800, e-mail: primariacomuneipiscolt@yahoo.com