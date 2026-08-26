Comuna PIȘCOLT anunță finalizarea proiectului „REABILITARE TERMOENERGETICA LA CAMINUL CULTURAL DIN COMUNA PISCOLT, JUDETUL SATU MARE” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C10 - FONDUL LOCAL, Investiția I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

Numele proiectului de reformă/investiție: „REABILITARE TERMOENERGETICA LA CAMINUL CULTURAL DIN COMUNA PISCOLT, JUDETUL SATU MARE”

Numele beneficiarului: Comuna Pișcolt, Județul Satu Mare

Obiectivele proiectului: Reabilitarea termoenergetică a clădirii administrative, respectiv 524 mp reabilitați energetic și realizarea a 2 stații (4 puncte) de reîncarcare pentru mașini electrice.

Valoarea totală a proiectului, inclusiv finanțarea:

Valoarea totală a Proiectului Valoarea maximă a finanţării nerambursabile a Proiectului Valoarea eligibilă PNRR Valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile PNRR Valoarea totală care nu este eligibilă Din care valoarea ajutorului de stat/minimis (cu TVA) (lei) (lei) (lei) (lei) (lei) (lei) 1 = 2 + 5 2 = 3 + 4 3 4 5 6 1.919.787,42 1.384.829,51 1.151.135,00 233.694,51 0 297.795,00 Din care: Componenta împrumut PNRR (investiția C10-I3) 905.000,00 182.034,51 0 0 Componenta asistență tehnica financiară nerambursbilă PNRR (Investiția C10-I1.3) 246.135,00 51.660,00 0 297.795,00

Data începerii și finalizării proiectului: 14.02.2023 – 30.08.2026

Codul proiectului: C10-I3-791 / 23.05.2022

Contract de finanțare: nr. 3588/11.01.2023 (nr. înregistrare Comuna Pișcolt: 649/14.02.2023)

Detalii suplimentare se pot obține de la persoana de contact: Cosmin-Vasile VARGA – reprezentant legal, telefon 0261824800, e-mail: primariacomuneipiscolt@yahoo.com