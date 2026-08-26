Filarmonica „Dinu Lipatti”, o nouă stagiune pentru un public tot mai exigent Locale •

Filarmonica de Stat „Dinu Lipatti” Satu Mare dă joi, 27 august, ora 19.00, startul unei noi stagiuni prin deja tradiționalul concert simfonic în aer liber din Piața 25 Octombrie. Accesul este liber, iar publicul sătmărean este invitat la o seară dedicată muzicii italiene, cu arii și canțonete, într-un spectacol care îi aduce în fața publicului pe patru tineri soliști sătmăreni aflați în plină ascensiune artistică.



Vara trece, dar pentru Filarmonica „Dinu Lipatti” începe una dintre cele mai intense perioade ale anului. Pregătirile pentru noua stagiune sunt în toi, iar primul mare eveniment este concertul în aer liber din Centrul Nou, devenit deja o tradiție îndrăgită de sătmăreni.

Directorul Filarmonicii, Emőke Kovács, într-un interviu pentru emisiunea Actualitatea sătmăreană de la Nord Vest TV vorbește despre un public care a crescut constant și care devine, de la un an la altul, tot mai atent la calitatea actului cultural.

„Încep să devină tot mai selectivi și mai pretențioși în ceea ce privește calitatea actului cultural. Ne bucurăm însă că de fiecare dată umplem sala. Sunt concerte sold-out și, de cele mai multe ori, avem foarte mult public”, spune directorul instituției.



O seară italiană, cu soliști sătmăreni

Concertul de joi, 27 august, de la ora 19.00, va transforma Piața 25 Octombrie într-o veritabilă scenă în aer liber. Programul este construit în jurul muzicii italiene, iar publicul va putea asculta pagini semnate de compozitori precum Ernesto Lecuona, Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Gaetano Donizetti, Mariano Mores, Léo Delibes, Luigi Arditi, Eduardo di Capua, Vincenzo di Chiara, Salvatore Cardillo, Ernesto de Curtis, Zequinha de Abreu, Enrico Cannio și Luigi Denza.

Un element aparte îl reprezintă faptul că cei patru soliști sunt sătmăreni, absolvenți ai instituțiilor de învățământ muzical din oraș, dar care și-au construit deja drumuri profesionale importante.

Pe scenă vor urca Valentina Puskás – soprană, Balázs Rebeka Asztrid – soprană, Emanuele Nori – tenor și Kingses Márk – bariton, sub bagheta dirijorului Ștefan Novak.



„Important este că sunt toți soliști sătmăreni, dar cu o carieră în creștere. Doi dintre ei sunt la Budapesta, baritonul este la Opera din Cluj, iar tenorul, Emanuele Nori, este la Timișoara. Sunt tineri pe care vrem să-i prezentăm publicului nostru”, explică Emőke Kovács.



Aproape 40 de concerte într-o nouă stagiune

După spectacolul din Piața 25 Octombrie, Filarmonica „Dinu Lipatti” intră într-o stagiune care se anunță bogată și diversă. Deschiderea oficială va avea în prim-plan „Carmina Burana”, cu participarea binecunoscutului dirijor David Crescenzi și a corului Filarmonicii din Târgu Mureș.

Calendarul noului sezon aduce la Satu Mare dirijori și soliști de renume, dar și programe menite să se adreseze unor categorii cât mai largi de public.

Printre invitații anunțați se numără Alexandru Tomescu, care va reveni la Satu Mare, dar și Sara Nemțanu, o solistă română de prestigiu. Prima parte a stagiunii va pune un accent mai important și pe instrumentele de suflat, inclusiv prin prezența saxofonului ca instrument solist.

Pentru iubitorii muzicii mai apropiate de zona „light”, Filarmonica pregătește un concert cu Andrei Tudor și Adrian Nour, dedicat șansonetelor franceze.

„Toată lumea o să se regăsească în programele noastre. Încercăm să pregătim concerte pentru fiecare gust”, spune Emőke Kovács.

Pe lângă concertele simfonice de joi seara, de la ora 19.00, instituția pregătește lunar și două-trei concerte camerale, multe dintre acestea avându-i ca protagoniști pe muzicieni proveniți de la Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca.



Abonamentele au rămas la același preț

Un argument important pentru public este și menținerea tarifelor. Abonamentele pentru noua stagiune au rămas la nivelul celor de anul trecut. Există variante de 820 de lei și 1.030 de lei, în funcție de categoria locului, iar abonamentele oferă acces la concertele programate pe parcursul întregii stagiuni, aproximativ 40 de evenimente.

Biletele individuale rămân la 42 de lei, iar pentru pensionari, elevi, studenți și cadre didactice sunt prevăzute reduceri.

Vânzarea abonamentelor a început deja, iar conducerea Filarmonicii speră ca publicul sătmărean să continue să susțină instituția prin prezența la concerte.



O filarmonică modernizată, cu instrumentiști tineri

În spatele unei stagiuni de calitate se află însă luni întregi de muncă și planificare. Potrivit directorului Filarmonicii, programarea artiștilor de renume începe cu mult timp înainte.

„Ca să avem ocazia să avem dirijori și soliști de renume, chiar cu un an sau doi înainte îi contactăm și își pun în calendar concertele. Stagiunea nu se pregătește din august pentru lunile următoare”, explică Emőke Kovács.

Instituția se bazează și pe un colectiv artistic tânăr, format din instrumentiști valoroși și dornici să evolueze. De altfel, Filarmonica organizează în continuare audiții pentru atragerea unor noi muzicieni, iar interesul vine inclusiv din afara orașului și din străinătate.

„Vin la audiții tineri din București și chiar din Ungaria. Îi atrage faptul că aici pot să crească profesional. Simt că pot să progreseze”, spune directorul.

În același timp, sala Filarmonicii a beneficiat de lucrări de întreținere și modernizare, iar proiectele europene au contribuit la schimbarea imaginii instituției. O noutate importantă pentru orchestră este și introducerea tabletelor digitale pentru partituri, o soluție modernă care îi scapă pe muzicieni de problemele provocate de partiturile pe hârtie.



Cultura de calitate are nevoie de public

Succesul unei instituții culturale nu se măsoară doar în numărul de concerte, ci și în relația pe care reușește să o construiască cu publicul. La Filarmonica „Dinu Lipatti”, această relație pare să fie tot mai solidă.

Faptul că numeroase concerte ajung să fie sold-out și că publicul devine tot mai exigent reprezintă, în opinia conducerii, unul dintre cele mai bune semne pentru viitor.

„Am avut aproape toate numele mari, atât instrumentiști, cât și dirijori, la Satu Mare în ultimii ani. Ne bucurăm că revin cu plăcere. Avem un colectiv foarte tânăr și foarte bun, iar dirijorii simt acest elan”, spune Emőke Kovács.

Noua stagiune este, astfel, mai mult decât o succesiune de concerte. Este rezultatul unei munci care începe cu mult înainte ca publicul să vadă luminile scenei și să audă primele acorduri.

Iar primul acord al noului sezon se va auzi joi, 27 august, de la ora 19.00, în Piața 25 Octombrie.

Intrarea este liberă.

Pentru două ore, Centrul Nou al Sătmarului devine sala de concert a orașului. O invitație simplă, dar importantă: să ne întâlnim cu muzica de calitate, cu artiștii noștri și cu o instituție care continuă să demonstreze că Satu Mare poate avea parte de cultură la cel mai înalt nivel.

Florin Cristian Mureșan





Primește ziarul gratuit pe email! Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit. Abonează-te