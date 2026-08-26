Viitorul se construiește de azi! Sport •





Clubul Viitorul Someșul Satu Mare dă startul înscrierilor pentru grupele de copii născuți în 2022 și 2023!

Dacă vrei ca micuțul tău să facă primii pași în fotbal într-un mediu profesionist, alături de antrenori cu experiență, Lucian Făt și Raul Iuhas, acum este momentul!

Copiii care au crescut la Someșul au făcut junioratul aici și au evoluat pe terenul Stadionului Someșul. Povestea poate continua cu o nouă generație!

Înscrieri și detalii: Sorin Petric – 0754 431 507

Hai, Viitorul Someșul!

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