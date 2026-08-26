Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat, în data de 25 august, mai multe acțiuni pentru menținerea ordinii și siguranței publice, prevenirea faptelor antisociale și creșterea siguranței pe drumurile din județ.

În cadrul activităților pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, polițiștii au aplicat peste 50 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 45.000 de lei.

Acțiunile au vizat și traficul rutier. Polițiștii sătmăreni au desfășurat activități de supraveghere, fluidizare și control al circulației, precum și acțiuni pentru prevenirea faptelor antisociale.

În urma verificărilor din trafic au fost aplicate peste 160 de sancțiuni contravenționale, valoarea acestora depășind 70.000 de lei. Astfel, pe parcursul zilei de 25 august, polițiștii sătmăreni au aplicat în total peste 210 sancțiuni contravenționale, valoarea cumulată a acestora fiind de peste 115.000 de lei.

Acțiunile polițiștilor au ca obiectiv prevenirea faptelor care pot afecta ordinea și siguranța publică, precum și reducerea riscurilor din trafic și creșterea gradului de siguranță pentru toți participanții la circulație.