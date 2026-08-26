



Canotajul – Olimpia și sporturile apei

Canotajul este menționat explicit printre secțiile non-fotbalistice ale Olimpiei în studiul dedicat centenarului.

Prezența canotajului este firească într-un oraș precum Satu Mare, strâns legat de Someș. Sporturile nautice făceau parte din cultura sportivă a orașelor europene interbelice, iar dezvoltarea lor era asociată atât cu performanța, cât și cu recreerea și educația fizică.

Sursele generale despre sportul sătmărean interbelic menționează, alături de canotaj, și înotul și polo-ul, însă aici este necesară aceeași precauție metodologică: aceste discipline sunt documentate în oraș, dar dovezile găsite nu sunt suficiente pentru a afirma că fiecare dintre ele a constituit, în aceeași perioadă, o secție distinctă a Olimpiei.

În schimb, pentru canotaj, menționarea directă a secției în cadrul Olimpiei permite includerea sa fără rezerve în bilanțul clubului.





Ciclismul – de la secție sportivă la competiție județeană

Ciclismul oferă poate cel mai spectaculos exemplu al felului în care o secție a Olimpiei putea depăși limitele clubului și deveni parte a vieții sportive a întregului județ.

În 1937, Virgil Astaluș, secretarul secției de ciclism a Clubului Olimpia, a colaborat cu prefectura condusă de dr. Octavian Ardelean — care era în același timp președintele Olimpiei — pentru organizarea „Turei Ciclistice a Județului Satu Mare”. Competiția s-a desfășurat la 10 mai 1937 pe traseul Satu Mare – Orașu Nou – Seini – Iojib – Livada – Satu Mare, pe o distanță de aproximativ 40 de kilometri.

Avem, așadar, nu doar o simplă mențiune a existenței secției, ci și identificarea unui responsabil al acesteia și implicarea ei directă într-o competiție organizată la nivel județean.

Ciclismul se înscria, de altfel, într-o adevărată cultură a mobilității sportive care se dezvolta în acei ani. În 1936, autoritățile sătmărene organizaseră „Tura Județului Satu Mare”, un raliu automobilistic de 274,5 kilometri. Competiția a fost reluată în 1937, cu implicarea Automobil Clubului Regional Cluj.

Este semnificativ că, în acest context, președintele Olimpiei era prefectul județului, iar secretarul secției de ciclism era implicat direct în organizarea unei competiții sportive de amploare. Clubul nu mai apare astfel doar ca o grupare care înscria echipe în campionate, ci ca unul dintre actorii vieții sportive publice a județului.





Luptele – o secție mai puțin cunoscută, dar documentată contabil

Dacă tenisul, scrima, boxul, canotajul și ciclismul apar în mod repetat în sintezele istorice, luptele sunt mai ușor de trecut cu vederea.

Totuși, documentele financiare ale Olimpiei publicate în studiul lui Claudiu Porumbăceanu conțin o informație foarte clară: clubul a prevăzut 500 de lei pentru „subvenția secției de Luptă”.

Este un exemplu excelent despre cât de importantă este cercetarea documentelor primare. O fotografie, un articol de ziar sau o enumerare retrospectivă pot să omită o secție, în timp ce un registru financiar poate demonstra existența ei.

Prin urmare, dacă întrebarea este „ce sporturi erau practicate la Olimpia?”, iar nu doar „ce sporturi sunt amintite în sintezele dedicate clubului?”, atunci luptele trebuie incluse.





Ce nu trebuie confundat cu secțiile Olimpiei

O problemă importantă în cercetarea istoriei sportive interbelice este suprapunerea dintre istoria sportului sătmărean și istoria Clubului Olimpia.

Sursele locale menționează în epocă numeroase discipline: atletism, gimnastică, lupte, box, tenis, canotaj, înot, polo, patinaj și schi. Nu toate acestea pot fi însă atribuite automat Olimpiei.

De exemplu, există dovezi solide că atletismul și gimnastica erau practicate în Satu Mare și că aveau o tradiție importantă. Monografia județului menționează o activitate intensă în gimnastică încă din 1920 și performanțele atletului Francisc Nemes, campion balcanic în 1933 și participant la Jocurile Olimpice de la Berlin din 1936.

Dar aceste informații nu sunt, în sursele consultate, suficiente pentru a afirma că atletismul sau gimnastica au constituit secții ale Olimpiei în perioada interbelică. Este o diferență importantă și merită păstrată pentru ca istoria clubului să nu fie amestecată cu istoria sportului din întregul oraș.

Privită în ansamblu, activitatea Olimpiei Satu Mare din perioada interbelică reflectă transformarea sportului într-un fenomen social complex.

Fotbalul rămânea, fără îndoială, regele sporturilor locale. Era spectacol, identitate urbană și competiție. Dar în jurul său exista o lume sportivă mult mai diversă: scrimerii se întâlneau pe planșă, cicliștii străbăteau drumurile județului, boxerii și luptătorii se pregăteau pentru confruntări, tenismenii utilizau terenurile clubului, iar canotorii își găseau locul în cultura sporturilor nautice.

Mai mult, unele dintre aceste secții nu au rămas la nivelul activității recreative. Scrima a ajuns la performanțe naționale de prim rang, ciclismul a fost implicat în competiții județene, iar existența unor alocări bugetare pentru box și lupte dovedește că aceste discipline făceau parte din structura organizată a clubului.

Surse principale și documentație

Claudiu Porumbăceanu, „Clubul Olimpia Satu Mare la aniversarea centenarului”, în Satu Mare – Studii și Comunicări, XXXVII/II, 2021. Studiul este cea mai importantă sursă utilizată aici, deoarece include atât sinteza istorică a clubului, cât și documente financiare ale Olimpiei.

Studiul integral – Biblioteca Digitală

Ștefan Stahl și colaboratorii, „Scrima Sătmăreană – miracol al sportului românesc” – sursă esențială pentru activitatea secției de scrimă a AS Olimpia în anii 1933-1937.

Scrima Sătmăreană – miracol al sportului românesc

Monografia județului Satu Mare – pentru contextul general al dezvoltării sportului sătmărean și al disciplinelor practicate în perioada interbelică.

Monografia județului Satu Mare – Muzeul Județean Satu Mare

Ghidul expoziției de istorie și etnografie – pentru panorama disciplinelor sportive practicate în județ și pentru locul ocupat de fotbal, automobilism și scrimă în cultura sportivă locală.

Nicolae Ghişan