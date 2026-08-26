La doar o zi după ce în spațiul public se vorbea despre obligația unor consilieri locali și județeni de a alege între mandatul de ales local și locul de muncă din administrația publică, situația s-a schimbat radical. Senatul a votat miercuri, 26 august, în calitate de for decizional, eliminarea prevederilor care au generat controversa. Pentru Satu Mare, dar și pentru administrațiile din întreaga țară, este o întoarcere spectaculoasă de situație.

S-a schimbat schimbarea! Dacă ieri problema era: „consilier local sau angajat la stat?”, astăzi răspunsul Parlamentului este, cel puțin deocamdată: nu mai trebuie făcută această alegere.

Senatul a adoptat miercuri proiectul de lege care elimină din Codul administrativ prevederile privind incompatibilitățile și conflictele de interese aplicabile personalului contractual din administrația publică. Votul a fost unul clar: 82 de voturi „pentru”, 19 „împotrivă” și 21 de abțineri.

Senatul a fost Cameră decizională, astfel că proiectul este adoptat de Parlament și urmează să fie trimis pentru promulgare. USR a anunțat însă că intenționează să atace legea la Curtea Constituțională.





De la „alegeți” la „rămâneți pe ambele poziții”

Totul a pornit de la Legea nr. 165/2026, care a modificat Codul administrativ și a intrat în vigoare în luna august. Una dintre prevederile introduse a extins asupra personalului contractual anumite reguli privind incompatibilitățile aplicabile funcționarilor publici.

Interpretarea acestor modificări a produs rapid neliniște în administrațiile locale și județene. Aleșii locali sau județeni care aveau și calitatea de personal contractual în administrația publică s-au trezit în situația de a analiza dacă trebuie să renunțe la mandat sau la locul de muncă.





Exact această situație a fost reflectată și ieri în informațiile apărute în presa locală: consilierii aflați într-o asemenea situație păreau obligați să aleagă între mandat și serviciu.





Miercuri, însă, Parlamentul a întors lucrurile din nou

Prin proiectul adoptat de Senat sunt abrogate alineatele 2-6 ale articolului 550 din OUG 57/2019, prevederi care instituiau pentru personalul contractual un regim de incompatibilități și conflicte de interese apropiat de cel aplicabil funcționarilor publici.

Și mai important: cei care au intrat deja în această situație sunt „protejați”

Noua lege conține și o prevedere referitoare la perioada dintre intrarea în vigoare a Legii 165/2026 și intrarea în vigoare a noii modificări.

Situațiile care, în această perioadă, ar fi putut genera o incompatibilitate sau un conflict de interese în baza regulilor introduse prin Legea 165/2026 nu vor constitui incompatibilități sau conflicte de interese și nu vor atrage răspunderea juridică aferentă. Motivația acestei perioade de tranziție este legată de riscul apariției unor pierderi de personal, dificultăți și blocaje în activitatea administrațiilor publice, dacă noile reguli ar fi fost aplicate fără o perioadă de adaptare.





Ce înseamnă pentru Satu Mare?

Pentru administrația sătmăreană, schimbarea este una importantă.

Acolo unde exista situația unui ales local sau județean care este și personal contractual într-o instituție publică, presiunea de a opta pentru una dintre cele două calități este, prin această nouă modificare legislativă, eliminată.

Cu alte cuvinte, mandatul de consilier local sau județean nu mai trebuie abandonat doar pentru faptul că persoana respectivă are și un contract de muncă într-o instituție publică, în condițiile vizate de această modificare.

Este, practic, o revenire rapidă asupra unei reguli care a intrat în vigoare cu doar câteva săptămâni în urmă și care a generat confuzie în administrația publică.





Dar povestea nu s-a încheiat

Deși Parlamentul a votat proiectul, legea nu produce încă efecte. Urmează procedura constituțională: promulgarea și publicarea în Monitorul Oficial, dacă nu intervine o sesizare la Curtea Constituțională. Iar aici apare următorul episod al poveștii. USR a anunțat că va ataca legea la CCR, ceea ce înseamnă că problema nu este încă închisă definitiv.

Așadar, pentru cei care ieri își făceau calcule și încercau să afle dacă trebuie să aleagă între funcția de consilier și locul de muncă, astăzi mesajul este cu totul altul.

Ieri: trebuie să alegi.

Astăzi: Parlamentul spune că nu mai trebuie.

Mâine: CCR poate avea ultimul cuvânt.

În administrația românească, se pare că și regulile se pot schimba aproape la fel de repede precum se schimbă interpretările lor.



