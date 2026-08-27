



Localitatea Gerăușa, aparținând orașului Ardud, va găzdui duminică, 6 septembrie 2026, un amplu eveniment comemorativ dedicat eroilor căzuți pe câmpurile de luptă în timpul Primului și celui de-Al Doilea Război Mondial.

Manifestarea, desfășurată sub genericul „Gerăușa – 20–22 octombrie 1944. Memorie, istorie și recunoștință”, își propune să păstreze vie istoria locului și să cinstească memoria celor care și-au jertfit viața pentru România. Programul va cuprinde ceremonii religioase și militare, momente culturale, un concert extraordinar și lansarea unui volum dedicat evenimentelor petrecute la Gerăușa în octombrie 1944.

Ziua va începe la ora 09:00, la Cimitirul Eroilor din Gerăușa, cu un moment de reculegere și o slujbă de pomenire pentru eroii înhumați aici. De la ora 10:00, la Biserica Ortodoxă „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, va avea loc programul liturgic, urmat de pomenirea tuturor eroilor neamului din Gerăușa.

La ora 12:15 este programat ceremonialul de depunere a coroanelor la Monumentul Eroilor din centrul localității. Evenimentul va continua, de la ora 12:30, la Căminul Cultural Gerăușa, unde vor avea loc deschiderea oficială și discursurile de bun venit.

Începând cu ora 12:45, invitații, oaspeții și fiii satului vor susține alocuțiuni dedicate momentului comemorativ. De la ora 13:30, publicul va putea urmări concertul extraordinar susținut de Marius Ciprian Pop.

Unul dintre momentele centrale ale manifestării va avea loc la ora 14:10, când va fi lansat volumul „Gerăușa – 20–22 octombrie 1944”, semnat de Ionel Costescu și Viorel Câmpean. Programul va cuprinde prezentarea cărții, intervențiile autorilor și un dialog despre memoria istorică a localității.

Evenimentul se va încheia cu un moment artistic susținut, de la ora 14:45, de Ansamblul Folcloric „Cetatea Codrului” Ardud. Manifestarea va fi moderată de prof. Simina Ana Pop.

Comunitatea este invitată să participe la această zi dedicată eroilor, istoriei și identității locale, într-un gest de respect și recunoștință față de cei care au luptat pentru România.