Un bărbat în vârstă de 43 de ani este cercetat pentru infracțiuni sexuale grave asupra a două minore, în vârstă de 10 și 11 ani. Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare a solicitat, în data de 26 august, arestarea preventivă a acestuia.

Potrivit informațiilor transmise de Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare, bărbatul este cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de viol săvârșit asupra unui minor și agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor.

Acuzații privind două fapte, comise la aproximativ o lună distanță

Din cercetările efectuate până în prezent ar fi rezultat că, în data de 19 iulie 2026, inculpatul ar fi constrâns o minoră în vârstă de 10 ani să întrețină un raport sexual, profitând de starea de temere și vulnerabilitate a acesteia.

Ulterior, în data de 21 august 2026, același bărbat ar fi exercitat acte de agresiune sexuală asupra unei alte minore, în vârstă de 11 ani, prin folosirea constrângerii.

La cinci zile după cea de-a doua faptă cercetată, procurorul de caz a solicitat luarea măsurii arestării preventive față de bărbatul de 43 de ani.

Dosarul a ajuns la Judecătoria Carei

Referatul cu propunerea de arestare preventivă, împreună cu dosarul de urmărire penală, a fost înaintat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Carei, care urmează să se pronunțe asupra solicitării procurorului.

Urmărirea penală este efectuată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare, cu sprijinul polițiștilor Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare.

Reprezentanții Parchetului subliniază că activitățile desfășurate în cadrul urmăririi penale urmăresc administrarea probelor, cu respectarea drepturilor și garanțiilor procesuale, iar persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

Totodată, având în vedere natura acuzațiilor și vârsta victimelor, autoritățile solicită o mediatizare prudentă și echilibrată a cazului, astfel încât să fie protejate identitatea, viața privată și interesele celor două minore.