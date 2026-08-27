







Primăria comunei Medieșu Aurit îi invită pe iubitorii mișcării în aer liber să participe la evenimentul „Bike & Music”, organizat duminică, 6 septembrie 2026, de Asociația Județeană Sportul pentru Toți Satu Mare.





Participanții vor porni din fața Sălii de Sport din Medieșu Aurit și vor pedala până la Cuptoarele Dacice, unul dintre cele mai importante obiective istorice din zonă. Traseul de întoarcere va trece prin localitatea Românești și se va încheia la Baza Sportivă.





Evenimentul se desfășoară sub îndemnul „Ride • Connect • Enjoy” și își propune să promoveze mișcarea, sănătatea și socializarea într-o atmosferă relaxată, în care sportul și muzica se îmbină.





Organizatorii îi încurajează pe participanți să își pregătească bicicletele, să își invite prietenii și să se alăture unei plimbări accesibile tuturor celor care doresc să descopere împrejurimile comunei într-un mod activ și plăcut.





Informații suplimentare pot fi obținute de la profesorul Adrian Meszaros, președintele Asociației Județene Sportul pentru Toți Satu Mare, la numărul de telefon 0741 220 765.