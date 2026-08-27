







Județul Satu Mare a fost nominalizat pentru rezultatele bune obținute în procesul de finalizare și recepție a proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Aprecierea a fost făcută în cadrul unei videoconferințe organizate joi cu prefecții din întreaga țară, pe tema stadiului investițiilor aflate în implementare.





Instituția Prefectului – Județul Satu Mare a fost reprezentată de subprefectul Cristian Valer Beseni, secretarul general Cosmin Dorle și șeful de serviciu Ramona Antonescu.





Ședința de lucru a fost condusă de premierul Ilie Bolojan, alături de ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila-Zoltán, și șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, secretarul de stat Raed Arafat.





La sediul Prefecturii Satu Mare au mai fost prezenți reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Direcției Județene de Mediu, Inspectoratului de Stat în Construcții, Direcției de Sănătate Publică și Direcției Județene pentru Cultură.





În cadrul videoconferinței a fost analizat din nou stadiul tuturor proiectelor PNRR aflate în implementare la nivel național, în contextul apropierii termenelor-limită asumate de România în relația cu Comisia Europeană. Autoritățile centrale au precizat că obiectivele și jaloanele prevăzute prin PNRR trebuie îndeplinite până la 31 august 2026, termen care nu mai poate fi prelungit.





Un punct important al discuțiilor l-a reprezentat aplicarea mecanismului prevăzut de Legea nr. 141/2026. Acesta permite recepția lucrărilor esențiale, chiar dacă anumite lucrări auxiliare nu sunt încă finalizate. Într-o asemenea situație, recepția va fi suspendată numai pentru componentele auxiliare, care vor trebui terminate în cel mult 120 de zile de la recepția lucrărilor principale.





Totodată, proiectele publice care nu vor putea fi finalizate integral din fonduri europene până la termenele asumate vor fi continuate din bugetele unităților administrativ-teritoriale beneficiare. Măsura urmărește evitarea abandonării investițiilor deja începute.





Conducerea centrală a remarcat progresele semnificative înregistrate la nivelul întregii țări față de analiza precedentă. Județul Satu Mare s-a numărat printre județele evidențiate pentru ritmul bun al finalizării și recepției proiectelor finanțate prin PNRR.