Liderul PSD Satu Mare cere explicații privind viitorul CASS și al pensionarilor din România

Președintele PSD Satu Mare și deputatul Mircea Govor critică posibilitatea menținerii contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru pensiile care depășesc pragul de 3.000 de lei și solicită Guvernului explicații clare privind sursele de finanțare pentru reforma salarizării.

Într-o declarație publică, parlamentarul sătmărean susține că pensionarii nu trebuie să suporte costurile unor măsuri bugetare adoptate de Executiv și cere garanții că eventuala prelungire a CASS după termenul prevăzut în prezent nu va fi folosită pentru acoperirea altor cheltuieli ale statului.

Mircea Govor: „Responsabilitatea aparține în întregime Guvernului României”

Potrivit declarației deputatului, în prezent pensionarii achită o contribuție CASS de 10% pentru partea din pensie care depășește 3.000 de lei, măsură prevăzută până la 31 decembrie 2027.

Mircea Govor face referire la declarațiile ministrului interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, potrivit cărora Ministerul Finanțelor ar urma să analizeze posibilitatea continuării contribuției și după anul 2027. Deputatul subliniază că, potrivit acelorași declarații pe care le invocă, o asemenea decizie nu ar fi impusă de Comisia Europeană.

„În aceste condiții, responsabilitatea aparține în întregime Guvernului României. Dacă plata CASS va fi prelungită, Executivul nu va putea invoca Bruxelles-ul și va trebui să le explice pensionarilor de ce o măsură stabilită pentru o perioadă limitată ar urma să continue”, afirmă Mircea Govor.

Cere explicații privind finanțarea noii legi a salarizării

Președintele PSD Satu Mare pune problema unei eventuale legături între menținerea contribuției aplicate pensiilor și necesarul de finanțare pentru proiectul noii legi a salarizării.

Govor solicită Guvernului să precizeze dacă există o astfel de legătură, care este costul real al reformei salarizării și din ce surse urmează să fie acoperite cheltuielile. Totodată, deputatul cere Executivului să garanteze că pensionarii nu vor ajunge să suporte aceste costuri.

În argumentarea poziției sale, parlamentarul oferă exemplul unui pensionar cu un venit lunar de 4.000 de lei. Potrivit calculului prezentat de acesta, aplicarea CASS de 10% asupra sumei care depășește pragul de 3.000 de lei înseamnă o reținere de 100 de lei pe lună și 1.200 de lei pe an.

„Sunt bani care pot însemna medicamente, alimente sau plata unei facturi”, susține deputatul.

„O pensie de puțin peste 3.000 de lei nu reprezintă un venit privilegiat”

Mircea Govor consideră că veniturile pensionarilor nu ar trebui tratate drept o sursă suplimentară de finanțare atunci când apar dificultăți bugetare.

„O pensie de puțin peste 3.000 de lei nu reprezintă un venit privilegiat. Pensionarii au muncit și au contribuit zeci de ani la sistemul public. Nu pot fi transformați, de fiecare dată când bugetul nu se închide, într-o sursă suplimentară de venit pentru stat”, afirmă președintele PSD Satu Mare.

Deputatul își sintetizează poziția prin mesajul: „Reforma salarizării nu se trece pe talonul de pensie!” În final, Mircea Govor transmite că PSD nu poate susține transferarea către pensionari a costurilor unei reforme despre care consideră că Guvernul trebuie să demonstreze că o poate finanța în mod responsabil.

„PSD nu poate accepta ca pensionarii să suporte costul unei reforme pe care Guvernul nu este capabil să o fundamenteze și să o finanțeze în mod responsabil”, a transmis președintele PSD Satu Mare, deputatul Mircea Govor.



