Turul Micula sărbătorește 80 de ani de activitate sportive Sport •

Comunitatea din Micula se pregătește pentru un moment aniversar important. Clubul sportiv Turul Micula sărbătorește în acest an 80 de ani de la înființare, iar evenimentul va fi marcat printr-o serie de activități sportive și festive, programate pentru sâmbătă, 29 august 2026.

Cu această ocazie va avea loc și inaugurarea oficială a denumirii sălii de sport din Micula, care va purta numele „Bücs Pál”, în semn de recunoaștere a contribuției unei personalități importante pentru comunitatea locală și pentru dezvoltarea sportului din Micula.

Manifestarea aniversară va începe la ora 10.00, cu un turneu de fotbal destinat copiilor și juniorilor. De la ora 12.30 este programată deschiderea oficială, urmată, între orele 13.00 și 13.30, de dezvelirea denumirii sălii de sport.

Programul va continua cu prezentarea istoriei clubului Turul Micula, între orele 13.30 și 14.30, oferind participanților ocazia de a rememora cele mai importante momente din cei 80 de ani de activitate sportivă.

De la ora 14.30 va avea loc un turneu de fotbal Old Boys, care va reuni foști jucători și iubitori ai fotbalului, într-o competiție menită să readucă în prim-plan spiritul de echipă și amintirile legate de club. Între orele 16.30 și 17.30 este programat un moment dedicat premierelor, iar manifestările se vor încheia cu o masă festivă, programată între orele 17.30 și 19.00.

În cei 80 de ani de existență, Turul Micula a reprezentat un punct important al vieții sportive din comunitate, promovând spiritul de echipă, fair-play-ul, performanța și implicarea tinerelor generații.

Aniversarea clubului este, totodată, un prilej de a aduce un omagiu celor care au contribuit, de-a lungul timpului, la dezvoltarea sportului local. Atribuirea numelui „Bücs Pál” sălii de sport din Micula vine ca o recunoaștere a memoriei și contribuției unei personalități marcante pentru comunitate și pentru sportul local.

Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Micula și Turul Micula, iar organizatorii îi invită pe locuitorii comunei, pe foștii și actualii sportivi, precum și pe toți cei care au fost alături de club de-a lungul anilor să participe la această aniversare.

Turul Micula – 80 de ani de activitate sportivă, 1946–2026.

Locul desfășurării: Baza Sportivă din comuna Micula.

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