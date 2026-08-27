Liga a 2-a: Gloria- CSM Olimpia, sâmbătă ora 11





Olimpia merge la Bistrița cu speranțe, nu cu capul plecat. După un start de sezon în care a adunat două puncte, dar în care problema golului a devenit tot mai apăsătoare, echipa lui Alexandru Pelici are sâmbătă o nouă șansă de a sparge gheața și de a obține un rezultat pozitiv. Iar partida cu Gloria Bistrița are și un ingredient în plus pentru suporterii sătmăreni: va putea fi urmărită în direct pe FRF TV.

CSM Olimpia Satu Mare a început campionatul cu un 1-1 la Dumbrăvița, rezultat în care sătmărenii au și marcat, prin Sergiu Jurj, în minutul 26. A fost, însă, ultimul gol înscris de Olimpia până în acest moment. În următoarele trei etape, formația lui Alexandru Pelici nu a mai găsit drumul spre poarta adversă, iar după patru runde are două puncte în clasament.

Un gol în patru etape, dar și semne bune cu Bihorul

Cifrele ofensive nu arată deloc bine, însă prestația din etapa trecută, în fața lui FC Bihor Oradea, le oferă sătmărenilor motive să spere.

Olimpia a făcut un meci bun și a arătat o organizare care poate pune probleme unei echipe cu pretenții. A lipsit însă exact ceea ce îi trebuie cel mai mult în acest moment: golul.

De aici și așteptările pentru deplasarea de la Bistrița. Gloria are șase puncte și vine după înfrângerea de la Târgu Mureș, dar nu pare o echipă imposibil de depășit. Olimpia are nevoie de o prestație la fel de solidă precum cea cu Bihorul, cu un plus de eficiență în fața porții.

Se caută soluția pentru ofensivă

La Satu Mare se lucrează și la rezolvarea problemei din atac. Până la meciul cu Știința Poli Timișoara, programat pe 6 septembrie, este de așteptat ca Olimpia să parafeze transferul unui nou atacant.

Venirea acestuia ar putea reprezenta o gură de aer pentru ofensiva lui Pelici. Nu este ușor pentru nicio echipă să adune puncte când înscrie atât de puțin, iar Olimpia are nevoie ca situația să se schimbe cât mai repede.

Dacă noul atacant va ajunge până la duelul cu Poli, sătmărenii ar putea aborda confruntarea cu una dintre echipele aflate în partea superioară a clasamentului cu o soluție ofensivă în plus.

Bistrița, un teren pe care Olimpia a mai câștigat

Există și un precedent care poate alimenta optimismul sătmărenilor. Ultimul duel direct din Liga 2, disputat chiar la Bistrița în sezonul trecut, a fost câștigat de Olimpia cu 1-0.

Așadar, stadionul „Jean Pădureanu” nu este neapărat un loc în care sătmărenii să meargă fără speranțe. Dimpotrivă, contextul actual cere o nouă evoluție curajoasă.

Un punct ar însemna continuarea seriei de rezultate pozitive, în timp ce o victorie ar putea schimba radical atmosfera din jurul echipei.

Bistrița la FRF TV, Poli la Digi Sport și Prima Sport

Pentru suporterii Olimpiei urmează și o perioadă cu vizibilitate importantă.

Gloria Bistrița – CSM Olimpia Satu Mare, programat sâmbătă, 29 august, de la ora 11:00, este meciul ales pentru transmisie pe FRF TV.

Apoi, atenția se mută spre Satu Mare. În etapa a 6-a, Olimpia primește vizita celor de la Știința Poli Timișoara, duminică, 6 septembrie, de la ora 12:30, partida fiind programată la televiziunile sportive.

Două meciuri importante, dar cu obiective diferite: mai întâi, Olimpia trebuie să găsească la Bistrița drumul spre gol și spre un rezultat care să confirme progresul arătat cu Bihorul. Apoi, în fața propriilor suporteri și a camerelor de televiziune, va veni testul cu Poli.

Mai întâi, golul. Apoi, punctele

Olimpia nu traversează un moment simplu. Are două puncte, este pe locul 20 și a înscris o singură dată în primele patru etape. Dar nici situația nu este una fără ieșire.

Echipa a arătat în ultima rundă că poate juca de la egal la egal cu FC Bihor. La Bistrița are nevoie de aceeași disciplină, de aceeași atitudine și, mai ales, de eficiență.

Golul marcat de Sergiu Jurj la Dumbrăvița rămâne, deocamdată, singurul al Olimpiei în acest campionat. Următorul ar putea veni exact când este mai mare nevoie de el: la Bistrița.

Iar dacă va veni și primul succes al sezonului, atunci deplasarea în fața Gloriei poate deveni punctul de cotitură pe care îl așteaptă toată suflarea fotbalistică sătmăreană.

Lotul echipei sătmărene va porni vineri după antrenamentul de dimineață spre Bistrița iar antrenorii Pelici și Botoș speră să găsească formula câștigătoare ...

Program etapa 5 Liga 2, sezon 2026-2027:

sâmbătă, 29 august 2026, ora 11:00

CS Afumaţi – Unirea Slobozia

Cetatea Suceava – SC Popeşti Leordeni

ACSM Reşiţa – Steaua Bucureşti

Metaloglobus – Concordia Chiajna

CS Dinamo Bucureşti – CSC Şelimbăr

CS Gloria Bistriţa – CSM Olimpia Satu Mare – FRF.tv

Metalul Buzău – Chindia Târgovişte – tv

CSC Dumbrăviţa – SCM Râmnicu Vâlcea

FC Bihor Oradea – CSL Ştefăneştii de Jos

duminică, 30 august 2026, ora 11:00

Știința Poli Timișoara – AFC ASA Târgu Mureş – tv

luni, 31 august 2026, ora 17:30

FC Bacău – CSM Slatina – tv

Clasament

CLASAMENT

1.Slatina – 12p

2.Politehnica Timișoara – 10p

3.Reşiţa – 9p

4.Concordia Chiajna – 9p

5.Popeşti Leordeni – 8p

6.FC Bacău – 7p

7.Metalul Buzău – 7p

8.Metaloglobus – 7p

9.Chindia Târgovişte – 6p

10..Gloria Bistriţa – 6p

11.Cetatea Suceava – 6p

12.Ştefăneşti – 6p

13.SCM Rm. Vâlcea – 5p

14.ASA Tg. Mureş – 4p

15.Afumaţi – 4p

16.Dumbrăviţa – 3p

17.Bihor Oradea – 3p

18.Dinamo Bucureşti – 3p

19.Şelimbăr – 2p

20.CSM Olimpia Satu Mare – 2p

21.Unirea Slobozia – 1p

22.Steaua Bucureşti – 1p