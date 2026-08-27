Unirea Tășnad pornește la drum în Liga 3

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Revanșă cu Crișul Sântandrei, chiar din prima etapă

A venit momentul debutului în campionat pentru Unirea Tășnad. Formația sătmăreană începe sâmbătă, de la ora 18:00, al doilea sezon consecutiv în Liga 3, iar prima provocare este una cunoscută: deplasarea pe terenul celor de la Crișul Sântandrei.

Partida are și o miză aparte pentru Unirea, după ce cele două echipe s-au întâlnit în urmă cu o lună în Cupa României. Atunci, Crișul s-a impus cu 2-1 și a mers mai departe în competiție. Acum, formația din Tășnad are ocazia revanșei, într-un meci care deschide oficial noul sezon de Liga 3.

Un nou început pentru Unirea

Unirea Tășnad pornește la drum cu un lot schimbat față de sezonul trecut, clubul despărțindu-se în această vară de mai mulți dintre jucătorii care au contribuit la parcursul precedent.

Pe banca tehnică se află în continuare Sabău Svegler Mihai, în timp ce stafful a primit și o întărire importantă prin revenirea lui Iuhas Cosmin, de această dată în funcția de antrenor secund. Iuhas a fost principalul Unirii în sezonul 2024-2025 și cunoaște foarte bine clubul și mediul de la Tășnad.

Stafful este completat de antrenorul cu portarii Pap Deac Ioan.

Crișul are avantajul meciurilor oficiale

Dacă pentru Unirea acesta este primul joc de campionat, Crișul Sântandrei are deja două meciuri oficiale în noul sezon.

Bihorenii au trecut de Unirea Tășnad în Cupa României, apoi au eliminat Lotus Băile Felix la loviturile de departajare, înainte de a fi opriți în Turul 3 de FC Bihor.

Prin urmare, echipa pregătită de Gheorghe Ghiț are un mic avantaj din punct de vedere al ritmului competițional. Unirea are însă propriile argumente și, mai ales, dorința de a începe campionatul cu un rezultat pozitiv.

Echilibru în ultimele dueluri directe

Ultimele trei întâlniri dintre cele două formații au fost echilibrate. În campionatul trecut, Unirea și Crișul au remizat de două ori, 1-1 atât la Tășnad, cât și la Sântandrei.

Singura victorie din această serie îi aparține Crișului, acel 2-1 din Cupa României de la finalul lunii iulie.

Așadar, Unirea caută prima victorie în fața bihorenilor și, mai important, primul pas bun în noul sezon de Liga 3.

Crișul Sântandrei – Unirea Tășnad se joacă sâmbătă, de la ora 18:00, în prima etapă a campionatului. Pentru Unirea începe un nou drum. Iar revanșa după eliminarea din Cupă poate veni chiar în primul meci oficial de campionat.

Etapa inaugurală se desfășoară pe parcursul zilelor de vineri și sâmbătă:

Vineri, 28 august

18:00 | Lotus Băile Felix – Viitorul Cluj

18:00 | Sănătatea Cluj – Transilvania Sport Academy

Sâmbătă, 29 august

18:00 | CSM Sighet – Minaur Baia Mare

18:00 | Bihorul Beiuș – Unirea Dej

18:00 | Crișul Sântandrei – Unirea Tășnad

18:00 | SCM Zalău – Academica Recea



