



Investițiile continuă în comuna Moftin, unde administrația locală condusă de primarul Gheorghe David urmărește derularea proiectelor destinate dezvoltării comunității. Unul dintre cele mai importante obiective aflate în prezent în execuție este noua creșă din Moftinu Mic, unde lucrările avansează și se desfășoară conform graficului stabilit.

Pe șantier se lucrează într-un ritm susținut, iar proiectul începe să prindă contur. După pregătirea terenului și realizarea etapelor inițiale, constructorii au avansat cu lucrările la fundația viitoarei clădiri. Imaginile de pe șantier arată că a fost turnată o suprafață importantă de beton, fiind pregătite totodată elementele necesare continuării structurii.

O investiție importantă pentru familiile din comună

Noua creșă reprezintă o investiție importantă pentru Moftinu Mic și pentru întreaga comună, urmând să ofere copiilor și părinților o infrastructură modernă, adaptată cerințelor actuale.

Proiectul este derulat prin Compania Națională de Investiții (CNI), sub coordonarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, administrația locală urmărind îndeaproape evoluția lucrărilor.

Primarul Gheorghe David continuă astfel proiectele de modernizare a comunei, cu accent pe investițiile care aduc beneficii directe locuitorilor. Dezvoltarea infrastructurii educaționale reprezintă una dintre direcțiile importante, iar construcția creșei vine în sprijinul familiilor tinere din comunitate.

Lucrările continuă și sunt în grafic

Potrivit administrației locale, lucrările la creșa din Moftinu Mic sunt în grafic, iar constructorul continuă intervențiile conform etapelor prevăzute în proiect.

Odată finalizată, noua unitate va completa infrastructura educațională a comunei și va crea condiții moderne pentru îngrijirea și educația copiilor de vârstă antepreșcolară.

Investiția de la Moftinu Mic este încă un proiect prin care administrația condusă de Gheorghe David urmărește modernizarea comunei și îmbunătățirea serviciilor oferite locuitorilor.