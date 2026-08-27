Tânăr de 24 de ani, prins fără permis la Homorodu de Mijloc





Polițiștii sătmăreni au desfășurat noi acțiuni pentru creșterea siguranței pe drumurile din județ și menținerea ordinii publice. În urma controalelor, un tânăr de 24 de ani este cercetat penal după ce a fost depistat conducând fără permis, iar în cadrul acțiunilor desfășurate în județ au fost aplicate peste 300 de sancțiuni contravenționale.

Tânăr de 24 de ani, oprit de polițiști la Homorodu de Mijloc

În noaptea de 27 august, în jurul orei 01:30, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Beltiug, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe DJ 193A, în localitatea Homorodu de Mijloc, au oprit pentru control un autoturism.

La volan se afla un tânăr de 24 de ani din Homorodu de Mijloc. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au deschis un dosar penal, cercetările fiind continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Peste 300 de sancțiuni într-o singură zi

În paralel, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat, în data de 26 august, mai multe activități pentru menținerea ordinii și siguranței publice. În cadrul acestora au fost aplicate peste 50 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 30.000 de lei.

Acțiunile au continuat și pe drumurile din județ, unde polițiștii au desfășurat activități de supraveghere, fluidizare și control al traficului, precum și pentru prevenirea faptelor antisociale. În urma verificărilor au fost aplicate peste 250 de sancțiuni contravenționale, valoarea acestora depășind 70.000 de lei.

Astfel, în cadrul acțiunilor prezentate de IPJ Satu Mare pentru data de 26 august, au fost aplicate în total peste 300 de sancțiuni, cu o valoare cumulată de peste 100.000 de lei.