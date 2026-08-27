Peste 300 de sancțiuni într-o singură zi

În paralel, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat, în data de 26 august, mai multe activități pentru menținerea ordinii și siguranței publice. În cadrul acestora au fost aplicate peste 50 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 30.000 de lei.

Acțiunile au continuat și pe drumurile din județ, unde polițiștii au desfășurat activități de supraveghere, fluidizare și control al traficului, precum și pentru prevenirea faptelor antisociale. În urma verificărilor au fost aplicate peste 250 de sancțiuni contravenționale, valoarea acestora depășind 70.000 de lei.

Astfel, în cadrul acțiunilor prezentate de IPJ Satu Mare pentru data de 26 august, au fost aplicate în total peste 300 de sancțiuni, cu o valoare cumulată de peste 100.000 de lei.