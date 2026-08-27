Două bănci inteligente, instalate la Ardud prin proiectul „Ruta tematică a castelelor”

Locale 27.08.2026 18:45
Două bănci inteligente, instalate la Ardud prin proiectul „Ruta tematică a castelelor”
Două bănci inteligente au fost predate oficial joi, la Ardud, în cadrul proiectului „CULT.ROUTE – Ruta tematică a castelelor”. Investiția contribuie la modernizarea și digitalizarea spațiilor publice, dar și la dezvoltarea unei experiențe turistice interactive în jurul Cetății Ardud.
Echipamentele au fost achiziționate printr-un proiect finanțat în cadrul Programului Interreg NEXT Ungaria–Slovacia–România–Ucraina, cofinanțat de Uniunea Europeană și accesat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare și Consiliul Județean Satu Mare.
Cele două dotări se alătură băncilor inteligente existente deja în oraș, continuând procesul de integrare a tehnologiei în amenajarea spațiilor publice din Ardud.
Noile echipamente completează infrastructura tehnologică disponibilă la Cetatea Ardud. Vizitatorii obiectivului istoric pot beneficia în prezent de holograme, o masă inteligentă, căști de realitate virtuală și alte soluții interactive, menite să prezinte patrimoniul local într-o manieră atractivă și accesibilă.
Prin intermediul acestor investiții, administrația locală urmărește să îmbine valorificarea patrimoniului istoric cu tehnologia modernă și să consolideze Cetatea Ardud ca destinație turistică adaptată prezentului.
„Investim în patrimoniu, aducem tehnologia mai aproape de oameni și construim o experiență turistică modernă pentru Ardud”, au transmis reprezentanții administrației locale.
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