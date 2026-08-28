Comuna Tarna Mare, județul Satu Mare, anunță finalizarea proiectului "Renovare energetică a Școlii Primare Nr. 2, Strada Athanasie Doros, Nr. 553, Tarna Mare", implementat de UAT Comuna Tarna Mare în calitate de beneficiar, cu finanțare din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul Local, Investiția I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ- teritoriale, în asociere cu Investiția I.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice.

Proiectul a avut ca obiectiv reabilitarea moderată/renovarea energetică a Școlii Primare Nr. 2 din Tarna Mare, pe o suprafață de 372 mp, precum și instalarea a 2 stații de reîncărcare pentru vehicule electrice (4 puncte de încărcare), contribuind astfel atât la îmbunătățirea condițiilor din unitatea de învățământ, cât și la dezvoltarea infrastructurii locale de mobilitate verde.

Valoarea totală a proiectului este de 1.466.154,87 lei, din care valoarea eligibilă (cu TVA) este de 1.271.627,91 lei, susținută din finanțare nerambursabilă PNRR (inclusiv ajutor de stat/de minimis aferent stațiilor de încărcare), iar valoarea neeligibilă, suportată din bugetul propriu al beneficiarului, este de 194.526,96 lei.

Proiectul a fost implementat în perioada 12.01.2023 – 30.08.2026.

Prin finalizarea acestei investiții, elevii și cadrele didactice ale Școlii Primare Nr. 2 beneficiază de un spațiu de învățământ modernizat și eficient energetic, iar comunitatea locală dispune de infrastructură de reîncărcare pentru vehicule electrice, contribuind la reducerea consumului energetic al clădirilor publice și la susținerea tranziției spre mobilitate verde la nivel local.

Date de contact: Primăria Comunei Tarna Mare; Tel/Fax: 0261-832.333; E-mail:

primaria@comunatarnamare.ro