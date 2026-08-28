Comuna Tarna Mare, județul Satu Mare, anunță finalizarea proiectului "Construire locuințe Nzeb – plus pentru tineri, proiect tip, în comuna Tarna Mare", implementat de UAT Comuna Tarna Mare în calitate de beneficiar, cu finanțare din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul Local, Investiția I.2 – Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și

învățământ.

Proiectul a avut ca obiectiv construirea a 18 unități locative de tip nZEB plus (locuințe cu consum de energie aproape egal cu zero), destinate tinerilor din comunitate, conform proiectului-tip standardizat la nivel național.

Valoarea totală a proiectului este de 9.234.293,19 lei, din care valoarea eligibilă (cu TVA) este de 7.843.191,06 lei, susținută din finanțare nerambursabilă PNRR, iar valoarea neeligibilă, suportată din bugetul propriu al beneficiarului, este de 1.391.102,13 lei.

Proiectul a fost implementat în perioada 19.12.2022 – 30.08.2026.

Prin finalizarea acestei investiții, Comuna Tarna Mare oferă tinerilor din localitate acces la locuințe moderne, eficiente energetic și la prețuri accesibile, un sprijin concret pentru stabilizarea și dezvoltarea populației tinere în comunitate, cu efecte pozitive pe termen lung asupra vitalității demografice și economice a zonei.

Date de contact:

Primăria Comunei Tarna Mare

Adresa: Str. Principala nr. 284, Tarna Mare, jud. Satu Mare

Tel/Fax: 0261-832.333

E-mail: primaria@comunatarnamare.ro