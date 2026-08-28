Zgârcenie și galantonie

În pofida a ceea ce am scris săptămâna trecută gazdele și-au tăiat din nou halca cea mai mare și gustoasă din zestrea de puncte puse la dispoziție de etapa a șasea. Cele 17 puncte s-au obținut însă doar cu 9 reușite ale lor. Nici oaspeții nu au fost mai productivi, apropriindu-și cele cinci puncte (o victorie și două egaluri) cu doar cinci goluri.





Întrerup această Caricatura pentru a urmări o partidă de gală din snooker-ul mondial. Turneul de la Wuhan are programată în sferturi de finală întâlnirea dintre Ronnie O'Sullivan și Mark Selby. Revin... ...A meritat întreruperea. Ronnie a fost sublim. După ce a pierdut primele două partide, s-a recules și a câștigat cu 5-3 un meci spectaculos. Într-un alt „sfert”, un alt favorit de al meu, Trump (Judd, nu fanfaronul american), a pierdut fără drept de apel în fața unuia dintre pleiada de chinezi ce a invadat snooker-ul în ultimii ani, un oarecare Chang.

Așadar, pe lânga penuria de realizări a celor 16 echipe implicate, aș remarca poziționarea celor trei echipe bucureștene pe podiumul interimar și dârzenia cu care CFR-iștii ardeleni s-au prezentat la meciul cu Becali. Nu cred că se va repeta repede un asemenea aplomb. Petrolul - Rapid 0-2 pe un teren execrabil; UTA - Corvinul 0-0 intens; Dinamo - „U” 2-1 prețios și meritat; Sepsi - Farul 1-1 pe principiul unul mie, unul ție; Craiova - Voluntari 3-1, i-a luat la unșpe metri; CFR - FCSB 1-0 sau cântecul de lebedă pe forța aburi(ri)lor; Botoșani - Miercurea Ciuc 1-0 moldovenesc; Galați - Argeș 1-0 mai repede brâncovenesc decât moldovenesc.



Faptul că în primele șase etape din anul trecut gazdele s-au impus doar de trei ori iar anul acesta de fiecare dată, ne face să credem că ar putea crește numărul de spectatori pe meci. Nu știu ce aș putea crede însă despre spectacolul sportiv în acest caz. Cred că o influență spre această direcție a avut-o și calitatea arbitrajelor. Parcă ar fi primit o indicație de la „centru” să meargă pe mâna gazdelor, indiferent care ar fi acestea. Sper să mă înșel.



Șase echipe din primele opt clasate joacă acasă așa că mă aștept la o nouă dominare a amfitrionilor. Zgârcenia despre care vorbeam în titlu se referă la echipele din Sf. Gheorghe și Pitești în partidele cărora s-au înscris doar 6, respectiv 8 goluri. Puțin, foarte puțin. Galantonia, pledoaria pentru partide spectaculoase, cu multe goluri, se regăsește de partea oltenilor și a celor de la Voluntari, la meciurile cărora s-au înscris o medie de 3,5 goluri pe meci.

Hunedoara - Dinamo (sâmbătă, ora 21,30) Derbiul etapei. Comportarea foarte bună a castelanilor, în ciuda faptului că sunt o echipă nou promovată, i-a adus după șase etape în postura de a juca derbiul etapei. Pe vremuri un asemenea meci era câștigat de bucureșeni înainte ca acesta să înceapă. Chiar și galeria era tacit îngăduitoare, dar pe atunci exista un Mircea Lucescu. Asăzi nu mai e. Sunt curios să văd meciul de la Arad.



Rapid - Craiova (luni, ora 20,30) Un nou derbi de tradiție. De data aceasta se întâlnesc nu doar două galerii rivale ci și cele mai apropiate sufletește de echipele pe care le susțin. Numeric s-a demonstrat acest lucru chiar în ediția trecută de campionat. Partidele în care au evoluat cele două echipe, acasă și în deplasare, au fost cele mai urmărite de spectatori. În ceea ce privește doar partidele de acasă, Rapid a fost clasată pe locul trei, dar asta numai datorită federației care a suspendat prezența spectatorilor pe Giulești în două partide (într-una doar pentru jumătate de stadion). Hai Rapid!



Pitești - Sf. Gheorghe (sâmbătă, ora 18,30) Mi se pare interesant acest meci. Dacă ne uităm spre partea de sus a acestei Caricaturi vedem că șansele unui 0-0 sunt destul de mari, cele doar 14 goluri înscrise în 12 partide de către cele două formații cam asta ne-ar lăsa să prezicem. Eu sper totuși într-o partidă antrenantă cu cel puțin patru goluri.



FCSB - Arad (duminică, ora 21,00) Despărțirea de Bârligea lasă un gol imens în atacul echipei manevrată cu telecomanda. Daniel nu dădea doar goluri ci și un impuls puternic sistemului ofensiv. Acum rămâne doar plictisul lui Tănase, individualismul lui Tavi Popescu și tenacitatea nu foarte eficace a lui Miculescu. Pe fondul necesității accentuate de procurare de puncte a arădenilor s-ar putea să vedem o nouă surpriză. Chiar mare surpriză.



„U” - Ploiești (luni, ora 20,30) După cum arată clasamentul ar trebui să fie un meci echilibrat. Nu cred asta. Ardelenii vor obține lejer cele trei puncte, forma lor de moment fiind superioară celei a prahovenilor.



Constanța - Botoșani (duminică, ora 16,00) Un derbi al estului. Mai exact sud-estul primește în ospeție nord-estul țării. Nu știu ce să zic despre această partidă. Este deschisă din toate punctele de vedere: spectacol, scor, interes...



Voluntari - Galați (vineri, ora 18,00) Meciul de deschidere al etapei. Nou promovata are șansele să arate că merită să rămână în primul eșalon. Din câte îmi dau seama gălățenii nu prea ar fi de acord. Va fi încrâncenare. Sper să nu se lase și cu cartonașe roșii.



Miercurea Ciuc - CFR (sâmbătă, ora 16) Cenușăreasa etapei. Și la propriu și impropriu. Nu știu dacă v-a plăcut jocul de cuvinte dar m-am referit la faptul că se întâlnesc „lanterna roșie” cu singura echipă care nu mai e stăpână pe finanțele sale.



Opriți războaiele!