Orice TikTok-ist își are nașul lui…

De ceva vreme avem o inflație de influenceri…influencer de politică, influencer de administrație, influencer de scandal, influencer de „știu eu ce se întâmplă”, influencer de live și, mai nou, influencer fără nume, fără poză și fără să știe nimeni prea bine cine este în spatele contului.

Important e să fie urmărit. Restul… se rezolvă din taste.

Iar dacă nu-ți place ce spune unul, apare imediat altul. Dacă nu-ți convine nici al doilea, mai există vreo trei conturi care par să vorbească aceeași limbă. Coincidență? Bursa noastră nu bagă mâna în foc.

Dar fenomenul are și partea lui mai puțin veselă.

Când un jurnalist adevărat iese în stradă cu o cameră, microfonul și întrebările la el, lumea începe să se uite suspicios. „De unde sunteți?”, „Cine v-a trimis?”, „De ce filmați?”, „Nu ne filmați, dom’le!”. Uneori mai lipsește doar să se deschidă o ședință extraordinară de bloc pentru aprobarea cadrului.

Și atunci te întrebi: cum am ajuns să avem mai multă încredere într-un cont fără nume decât într-un jurnalist care își asumă cu nume și prenume ceea ce publică?

Poate pentru că pe TikTok adevărul vine cu muzică pe fundal, trei emoji-uri și un „BREAKING” scris cu litere mari.

Iar cine vorbește cel mai tare pare, inevitabil, că știe cel mai mult.

Numai că uite că, prin alte orașe, oamenii legii au început să le reamintească unor „vedete” că internetul nu este o zonă fără reguli. La Arad, de exemplu, un bărbat care a publicat pe TikTok un material cu injurii la adresa polițiștilor locali s-a trezit acasă cu o amendă de 1.000 de lei.

Iar la Satu Mare, undeva prin județ, un alt influencer s-a dat balenă-n borcan și i-a tot invitat pe mascați la el acasă. Pentru un duel…că el are cu ce… Și, ghinion, când s-a trezit cu mascații la masă mai să ude canapeaua de spaimă … Vorba reclamei…

Așadar, dragi creatori de conținut de Sătmar, atenție la algoritm! Nu orice like înseamnă și imunitate, iar faptul că ai 15.000 de urmăritori nu te transformă automat nici în jurnalist, nici în procuror, nici în specialist în administrație publică.

Până la urmă, orice TikTok-ist își are nașul lui.