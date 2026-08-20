ALERTĂ „PROTEICĂ” LA SATU MARE: Budinca de sală s-a dovedit cam greu de digerat Bursa zvonurilor •

Sătmărenii care au pus ochii pe o budincă proteică pentru un plus de energie ar face bine să verifice frigiderul înainte de următorul antrenament.

Un lot de Milbona Budincă Proteică cu aromă de ciocolată, 200 g, comercializat în magazinele Lidl din România, a fost retras după depistarea bacteriei Bacillus cereus, care poate provoca probleme gastrointestinale. Produsul vizat are data durabilității minimale 14.09.2026.

Așa că, dacă budinca proteică a ajuns prin frigiderul vreunui sătmărean, recomandarea e simplă: nu o transformați în „masă musculară” și nu-i mai dați nicio șansă. Merge înapoi la Lidl, unde contravaloarea este restituită chiar și fără bon fiscal.

Important: rechemarea vizează exclusiv lotul indicat, nu toate produsele Milbona.

Pe scurt, la Satu Mare rămâne valabilă regula de aur: mai bine verifici eticheta înainte să bagi proteine în tine decât să faci cardio până la Urgențe.





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