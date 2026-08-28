Comuna Tarna Mare, județul Satu Mare, anunță finalizarea proiectului "Înființarea unui sistem ecologic prin achiziționarea de sisteme digitale de transport", implementat de UAT Comuna Tarna Mare în calitate de beneficiar, cu finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul Local, Investiția I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local).

Proiectul a avut ca obiectiv implementarea unui sistem de transport inteligent (ITS) la nivelul Comunei Tarna Mare, prin achiziționarea și punerea în funcțiune a unui sistem digital de management al traficului și mobilității urbane, contribuind la eficientizarea gestionării infrastructurii de transport local și la reducerea impactului asupra mediului.

Valoarea totală a proiectului este de 1.902.506,88 lei, din care valoarea eligibilă (fără TVA) este de 1.598.745,28 lei, iar valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile este de 303.761,60 lei, întreaga valoare fiind acoperită integral din finanțare nerambursabilă, fără contribuție neeligibilă din partea beneficiarului.

Proiectul a fost implementat în perioada 20.02.2023 – 30.08.2026.

Prin finalizarea acestei investiții, Comuna Tarna Mare dispune de un sistem modern de transport inteligent, care sprijină o mobilitate mai sigură, mai eficientă și mai puțin poluantă la nivel local, aliniind infrastructura de transport a comunității la standardele actuale de digitalizare și sustenabilitate.

Date de contact:

Primăria Comunei Tarna Mare

Tel/Fax: 0261-832.333

E-mail: primaria@comunatarnamare.ro